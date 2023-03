Indemnité carburant: quatre millions de chèques ont été distribués

INFO RMC. En trois mois, quatre millions de chèques carburant de 100 euros ont été distribués. Le taux de demande a été très élevé en zones rurales et très faible en Île-de-France et dans les grandes villes. Il reste jusqu'au vendredi 31 mars pour faire la demande.

C'était une mesure mise en place pour améliorer le pouvoir d'achat des Français et c'est "un grand succès" d'après le ministère de l'Économie et des Finances: quatre millions de chèques carburant ont été distribués en trois mois, a appris RMC ce jeudi.

Sous la forme d'une indemnité de 100 euros, elle est réservée aux ménages situés dans les cinq premiers déciles de revenus et qui utilisent leur véhicule pour aller travailler.

Le taux de demande a été très élevé en zones rurales et plus faible en Île-de-France et dans les grandes villes, explique Bercy au service politique de RMC.

Jusqu'au 31 mars à 23h59 pour faire la demande

En tout sept millions de demandes ont été formulées, et trois millions d'entre elles ont été refusées. Dans l'immense majorité des cas, les foyers fiscaux avaient des revenus supérieurs à la limite.

Alors qu'elle devait s'arrêter le 28 février, le gouvernement avait décidé de prolonger cette indemnité carburant. Attention, pour ceux qui n'ont pas encore effectué la demande, il reste jusqu'à demain, soit le 31 mars 2023 à 23h59 pour le faire.