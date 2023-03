"Jamais les smicards n'ont autant vu leur pouvoir d'achat augmenter", assure Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a défendu son bilan et ses mesures pour lutter contre la pauvreté et le chômage ce mercredi, lors d'une interview sur TF1 et France 2 consacrée aux retraites.

Emmanuel Macron est sorti du silence ce mercredi lors d'une interview accordée à TF1 et France 2. La contestation de la réforme des retraites, adoptée au Parlement via l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, embrase le pays, mais le président de la République a tenté de défendre ce texte. Il assure que cette réforme est prise dans "l'intérêt supérieur de la nation" et assume "d'endosser l'impopularité".

Le président de la République a également tenté de défendre son bilan depuis 2017.

"Jamais les smicards n'ont autant vu leur pouvoir d'achat augmenter depuis des décennies", a-t-il lancé face à Julian Bugier et Marie-Sophie Lacarrau.

En effet, le Smic augmente automatiquement car il est indexé sur l'inflation qui grimpe dans le pays. Emmanuel Macron précise que la France a augmenté ces 18 derniers mois le Smic dans le pays de 9.5%, "c'est plus que l'inflation", argue-t-il.

"On a le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis des décennies"

Emmanuel Macron défend également son bilan en termes de chômage. "On est passé de 9% à 7% de chômage. Les plus de 50 ans sont à 5% de taux de chômage, le plus bas depuis plus de 15 ans. Et on a le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis des décennies", salue-t-il, estimant que "ça ne veut pas dire que tout va bien pour tout le monde", mais qu'il y a "des choses qui marchent".

"Il ne faut pas regarder simplement ce qui ne marche pas", lance-t-il.

Emmanuel Macron assure tendre la main aux partenaires sociaux pour faire mieux, notamment pour les branches qui payent encore en-dessous du Smic. "La main est tendue avec toutes celles et ceux qui veulent avancer sur ces sujets concrets pour nos compatriotes", lance-t-il, enjoignant tout le monde à "aller travailler" pour très vite "trouver des réponses".

Smicard: un terme péjoratif?

Le Larousse énonce que c'est une expression "familière" pour désigner une personne payée au Smic (Salaire minimum interprofessionnel de croissance).