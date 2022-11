Paris: une personne à trottinette électrique est morte après un choc avec une camionnette

Une personne en trottinette électrique est morte après une collision avec une camionnette ce jeudi tôt à Paris. Une enquête a été ouverte.

Une personne circulant sur une trottinette électrique, dans le centre de Paris, est morte jeudi après une collision avec une camionnette, a-t-on appris de source policière.

"A 7h, boulevard des Italiens, un conducteur de trottinette a percuté une camionnette en circulation. Il est décédé", a indiqué à l'AFP une source policière. Le service du traitement judiciaire des accidents est saisi de l'enquête.

22 mort en en 2021

Si de plus en plus de Français utilisent des trottinettes électriques, la mortalité des utilisateurs augmente d'année en année: 22 décès enregistrés l'an dernier, contre 10 en 2019 et sept en 2020.



La Ville de Paris étudie par ailleurs la possible interdiction des trottinettes en libre-service à l'expiration de l'actuel contrat fin février 2023. Interrogé par l'AFP jeudi, le premier adjoint Emmanuel Grégoire a indiqué qu'il y avait "encore des échanges" à ce sujet mais que la maire Anne Hidalgo penchait vers leur interdiction.

"Dangereuse et mal maîtrisée"

Un débat qui a animé les "Grandes Gueules" ce jeudi sur RMC et RMC Story: "La trottinette est dangereuse et elle est mal maîtrisée par ceux qui l'utilisent. On voit des enfants à 2 ou 3 sur des trottinettes et quand ils font des infractions, ils peuvent jeter leur trottinette où ils veulent et on ne les retrouve jamais", assure-t-il.

Même son de cloche pour Kaouther Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère qui estime que "l'utilisation des trottinettes, même si nécessaire, créée de l'insécurité pour les piétons, les enfants ainsi que les personnes en situation de handicap", appelant à une réglementation plus stricte.

Mehdi Ghezzar déplore également des dépenses énormes pour la ville de Paris à qui les opérateurs factureraient les dégâts occasionnés sur les véhicules.