Retraites: la CGT bloque par surprise le nord du périphérique de Paris

Le périphérique parisien a été bloqué pendant quelques minutes par une action spontanée de la CGT, ce vendredi matin.

Après l'activation de l'article 49-3 jeudi, la colère gronde encore plus fort en France contre le projet de réforme des retraites. Environ 200 manifestants, réunis à l'appel de l'union régionale d'Ile-de-France de la CGT, ont entravé la circulation sur le périphérique parisien vendredi matin, lors d'une action pour protester contre la réforme des retraites.

Les manifestants sont descendus sur les voies vers 7h30 à hauteur de la porte de Clignancourt, bloquant la circulation sur le périphérique intérieur, avant de se diriger en cortège vers la porte de la Chapelle en obligeant les automobilistes à rouler au pas.

"Une opération coup de poing après le coup de force"

"C’est une opération coup de poing après le coup de force avec le 49.3, explique Cédric, militant CGT, au micro de RMC. On estime qu’on est en état de légitime défense sociale. Le gouvernement passe en force, marche sur la démocratie et la représentation populaire, donc on prend la rue." L'action s'est terminée dans le calme, après l'arrivée des forces de l'ordre.