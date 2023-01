Grève du 19 janvier: la RATP annonce un trafic "très perturbé" jeudi, 3 lignes totalement fermées

Le trafic sera très perturbé dans le métro parisien jeudi. Trois lignes seront entièrement fermées et "très perturbé" sur 10 autres.

La RATP a annoncé un trafic très perturbé pour le jeudi 19 décembre, à l'occasion de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les lignes 8, 10 et 11 seront fermés tandis que le les lignes 2, 3, 3 bis, 5, 6, 7, 7 bis, 9, 12 et 13 ne seront "exploitées partiellement" ou ne fonctionnant qu'aux heures de pointe

On ne comptera qu'un train sur 2 aux heures de pointe pour le RER A et 1 train sur 4 en heures creuses, avec une fin de service aux alentours de 21h00. Seul 1 train sur 2 circulera aux heures de pointe sur la partie sud du RER B exploitée par la RATP, et 2 bus sur 3 rouleront à Paris et en petite couronne.

Le trafic restera normal sur les lignes 1 et 14, entièrement automatiques.

>>> Plus d'informations à venir