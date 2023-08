SNCF: payer son billet de train en trois fois, bonne idée ou arnaque ?

Depuis ce mardi 8 août 2023, il est possible de payer ses billets de train en trois fois sur l'application SNCF Connect et sur le site internet de la SNCF. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle ?

Il est désormais possible de payer ses billets de train SNCF en trois fois ! Ce paiement fractionné est étalé sur trois mois, avec une première échéance à l’achat des billets, puis à J+30 et J+60. Il est ainsi possible de payer en trois fois, mais sur deux mois. Attention: ce service ne fonctionne que pour des achats supérieurs à 150 euros et inférieur à 999 euros. Ce dispositif concerne aussi les bus (blablabus, flixbus).

Une majoration d'environ 1,5%

En cas d'utilisation de ce paiement en trois fois, une majoration d’environ 1,5% du montant total sera appliqué, à la charge de l'usager. Par exemple, un trajet qui coûte 300 euros reviendra, au final, à 304,5 euros.

Attention, ce 1,5% correspond à des frais de gestion, ce n’est pas un taux d’intérêt. Le délai entre l’achat et le dernier paiement est inférieur à 90 jours, ce n’est donc pas un crédit à la consommation.

Lechypre d’affaires : Payer en 3 fois le billet de train, bonne nouvelle ou arnaque ? - 14/08 1:44

44% des Français ont recours au paiement fractionné

Pour Emmanuel Lechypre, il est possible que cette option ait été mise en place pour faire “passer la pilule de la hausse des prix des billets”, mais pas seulement. Cela fait déjà plus d’un an que l’entreprise a annoncé l’augmentation. La SNCF s’adapte surtout aux nouveaux comportements des consommateurs: et le paiement fractionné est de plus en plus utilisé face aux difficultés à boucler les fins de mois.

44% des Français disent y recourir, d'après une enquête de Kantar d'avril dernier, soit une hausse de 20% en un an. Si jusqu'ici le paiement fractionné servait à payer de gros achats comme l'électroménager, de plus en plus de personnes l'utilisent pour payer leurs courses alimentaires, et donc aussi désormais un billet de train.