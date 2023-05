Suppression des vols intérieurs de moins de 2h30: le gouvernement "ira plus loin"

Le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a déclaré ce jeudi qu'un durcissement de la règle d'interdiction des vols de moins de 2h30 était possible, à mesure que "l'offre ferroviaire s'améliore".

Le gouvernement a l'intention de durcir la règle qui interdit les vols intérieurs de moins de 2h30 en cas d'alternative suffisante en train, officiellement entrée en vigueur mardi, a indiqué ce jeudi le ministre délégué aux Transports Clément Beaune. "Je le dis, on ira plus loin, on ira plus loin", a-t-il assuré sur Franceinfo.

La liste des vols intérieurs courts interdits "va être revue deux fois par an pour regarder si l'offre ferroviaire s'améliore", a-t-il relevé, notant que le texte était valable pour trois ans.

"Ma responsabilité est d'améliorer les connexions ferroviaires pour que de plus en plus, cette règle des 2h30 aboutisse à fermer des lignes aériennes. On ferme trois lignes, et on va continuer", a affirmé le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune.

"Peut-être qu'on durcira progressivement aussi cette règle des 2h30 pour l'amener vers par exemple 3h", a-t-il ajouté.

Un seuil de 3h... avant celui des 4h?

Concrètement, peu de liaisons seraient concernées par un passage à 3 heures: éventuellement Paris-Mulhouse (2h43 en TGV), mais cet aéroport est franco-suisse et dessert aussi Bâle, et peut-être Paris-Limoges, quand la ligne ferroviaire sera rénovée et sachant que la liaison aérienne a déjà disparu.

Interrogé sur le seuil de 4h préconisé par la Convention citoyenne pour le climat, il a répondu: "C'est possible, mais il faut développer le ferroviaire en parallèle", citant l'achat de TGV supplémentaires et le projet de construction d'une ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse.

L'interdiction des vols intérieurs courts en France en cas d'alternative, "avec un service satisfaisant", par le train en moins de 2h30 est entrée en vigueur mardi, un changement qui avait été anticipé avec la fin des liaisons entre l'aéroport de Paris-Orly et Nantes, Bordeaux et Lyon.

Roissy-Lyon, Bordeaux ou Nantes toujours disponibles

Cette interdiction prévue par la loi Climat et résilience du 22 août 2021, et déjà appliquée en pratique, était suspendue le temps d'une enquête approfondie de la Commission européenne à la suite d'une plainte d'une partie du secteur aérien qui la jugeait contraire au principe de libre-prestation et inadaptée à la lutte contre le changement climatique.

Les liaisons avec l'aéroport parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle, en revanche, sont maintenues, officiellement pour permettre des correspondances internationales. Mais il est toujours possible d'acheter des billets simples entre Roissy et Bordeaux, Lyon et Nantes.