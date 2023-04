Voyager en train est-il vraiment plus cher qu'en voiture ou en avion?

Selon un sondage, les Français estiment que les prix des billets de train sont le principal obstacle à une utilisation plus massive de ce moyen de transport. Nous avons simuler certains trajets de l'été pour vérifier si le train est plus cher que l'avion et la voiture... et ce n'est pas vraiment le cas.

Le train est un mode de transport plébiscité par les Français. Mais son coût reste un frein pour une majorité d'entre eux, selon un sondage Harris Interactice pour le Réseau Action Climat. Seulement 4 Français sur 10 jugent le train plus économique que d'autres moyens de transport.

Même si la majorité des personnes interrogées juge le train pratique, rapide, écologique, c’est donc le prix des billets qui reste le premier obstacle à une plus forte utilisation de ce moyen de transport.

Pourtant, le train est souvent moins cher que l’avion et la voiture. Nous avons fait le test comparatif ce mercredi matin à RMC, pour une famille de quatre personnes avec deux enfants, pour un départ cet été. Si on s’y prend dès maintenant, un Paris-Marseille, par exemple, au mois de juillet, vous vous en sortez pour 280 euros aller-retour. Certes, le trajet en train est deux fois plus long qu’en avion, mais c’est aussi deux fois moins cher.

Une grosse différence de prix pour partir à l'étranger

Autre exemple, un Paris-Bordeaux au mois d’août. L’aller-retour vous coûte 220 euros. C’est 30 euros de moins que la voiture, et presque 200 euros de moins que l’avion.

Nos confrères du Parisien font aussi le calcul et ils en arrivent au même résultat: le train est plus avantageux que les autres modes de transports pour un Paris-Nice ou Paris-Toulouse cet été.

En revanche, c'est quand on part à l’étranger que le train devient plus cher. Si vous partez à quatre au mois d'août, c’est plus de 1.000 euros l’aller-retour pour un Paris-Barcelone. C’est deux fois moins cher en voiture.