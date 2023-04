Transports: 65% des Français privilégient la voiture pour se rendre au travail

Selon une étude d'Edenred, 65% des personnes qui effectuent un trajet domicile-travail favorisent la voiture. 10% optent pour le vélo.

C'est le moyen de transport le plus pratique pour beaucoup de Français. Selon l'état des lieux de la mobilité domicile-travail des salariés, que vient de publier Edenred, 65% des personnes qui effectuent un trajet domicile-travail priviligient la voiture.

La voiture est donc très largement en tête devant les transports en commun (27%), la marche à pied (22%) ou encore le vélo (10%). Sachant qu'il est possible de donner plusieurs réponses dans le cas d'utilisation de moyens de transports différents par la même personne.

Cette étude démontre également que la part des salariés utilisant exclusivement des modes de transport durables progresse quand même. Elle est désormais de 30%. Soit un salarié sur dix. Mais elle se heurte encore souvent à des blocages pour une majorité de salariés, notamment les ruraux.

32% des salariés français dépensent plus de 150€ par mois pour se rendre sur leur lieu de travail

Selon l'étude d'Edenred, 74% des salariés français dépensent en moyenne moins de 150 euros par mois dans leurs déplacements domicile-travail. Mais plus on est isolé, plus ce budget est lourd: 32% des salariés résidant en zones rurales, dépensant plus de 150 euros par mois, notamment à cause du prix de l'essence.

La prise en charge d'une partie de ce budget par les employeurs reste encore minoritaire: 39% des entreprises remboursent une partie de ces dépenses. Elle l'est d'autant plus dans les très petites entreprises, où 70% ne versent rien aux salariés.