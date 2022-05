Un vol de Ryanair entre Manchester et Faro dérouté vers Nantes à cause de cinq Anglais ivres

Le vol entre le nord de l'Angleterre et le sud du Portugal a dû être dérouté vers Nantes après l'agression d'une passagère par cinq personnes de nationalité anglaise en état d'ébriété.

Un vol Ryanair entre Manchester et Faro a été dérouté vers l'aéroport de Nantes lundi soir car cinq Anglais, en état d'ivresse, ont perturbé les autres passagers, a appris l'AFP mardi auprès de la Police aux frontières (PAF).



Le vol entre le nord de l'Angleterre et le sud du Portugal "a été dérouté sur Nantes suite à l'agression d'une passagère par d'autres passagers. Au final, il n'y a pas eu de dépôt de plainte, la personne a repris le vol", a expliqué le commandant de police Pierre-Yves Collin, adjoint au directeur interdépartemental de la police aux frontières de Nantes, confirmant une information de Ouest-France.

"Par contre, les cinq Anglais, qui étaient en ivresse manifeste assez conséquente, ont été débarqués car ils mettaient le bazar dans l'avion. Ils ont été placés en dégrisement", a-t-il ajouté.

Un événement "rare"

Les cinq Anglais, trois femmes et deux hommes, qui ont entre 24 et 36 ans, "n'auraient pas dû embarquer en Angleterre car visiblement ils avaient commencé la vodka dès le matin", a indiqué M. Collin.



"Des personnes alcoolisées qui s'en prennent aux passagers sont susceptibles de mettre en danger un vol", a-t-il précisé. Un avion dérouté vers un aéroport pour des IPM (ivresse publique et manifeste) est un événement "rare", a-t-il souligné.