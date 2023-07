Bulle d’air, fenêtre, oreiller: des innovations pour rafraîchir sa maison quand il est trop chaud

Dans "Estelle Midi" ce lundi sur RMC et RMC Story, Anthony Morel présente des innovations pour rafraîchir sa maison.

Pour rester au frais à la maison, on connaît les climatiseurs, les ventilateurs… Mais il y a mieux. Le problème de la clim: il faut l’installer, c’est cher et ça pollue. Mais on voit arriver des innovations très intéressantes, et notamment une alternative française au climatiseur traditionnel qui s’appelle HexaFresh. Cela ressemble à une petite glacière. On la pose dans la pièce dans laquelle on se trouve, et elle va générer une bulle d’air frais autour de soi, en utilisant un principe physique qu’on appelle l’effet Peltier (on s’en sert par exemple dans les frigos portables). Sans entrer dans les détails, ça permet à cette petite boîte de baisser la température jusqu’à 10 degrés par rapport à l’extérieur et de couvrir une zone de 15 mètres carrés environ. Et comparé à une clim, ça permet de consommer 80% d’énergie en moins. Donc en fait, on va générer du frais mais très localement, là où on se trouve, devant la télé par exemple, sans avoir besoin de rafraîchir tout le reste de la maison. C’est plus efficace qu’un ventilateur, moins bruyant et moins encombrant qu’une clim. Et surtout beaucoup moins cher aussi puisque ça coûte 200 euros, avec une sortie prévue dans le courant du mois de juillet.

D’autres innovations mais dans le domaine esthétique, cette fois. Une clim, ça prend de la place et c’est quand même très laid... De la même manière que vous avez maintenant des télés qui se transforment en œuvre d’art quand elles sont éteintes, le coréen LG a mis au point une clim/tableau. Ça s’accroche au mur, ça produit du froid. Mais à la surface, vous avez un écran LCD 27 pouces qui permet d’afficher des photos, des tableaux...

Des fenêtres avec de l'eau

Une autre option pour faire baisser la température à la maison, c’est de changer de fenêtres. En les remplaçant par des fenêtres… remplies d’eau froide! C’est une technologie assez étonnante mais très ingénieuse mise au point par des Britanniques (WFG). Ça ressemble à une fenêtre normale, mais entre les différentes couches de vitrage circule un fin filet d’eau, pompée via un système installé sous le plancher. En été, cette fine couche d’eau va absorber une partie de la chaleur qui entre dans le logement (un peu comme si la maison transpirait). C’est comme quand on se trouve près d’un point d’eau et qu’il fait automatiquement quelques degrés de moins. Et en hiver, elle va se réchauffer au contact des rayons du soleil et générer un chauffage naturel. Une sorte de chauffe-eau solaire. Ses inventeurs estiment qu’on pourrait comme ça économiser 25% sur les factures d’énergie. Ça pourrait permettre de rénover efficacement certaines passoires énergétiques. Petit point bonus: ça améliore aussi l’isolation phonique…

Un autre grand classique de l’été, c’est qu’on a du mal à dormir. Là, on peut utiliser un oreiller thermorégulateur conçu par Moona, une startup française, rafraîchissant. Et dont la température s’adapte en temps réel, au cours de la nuit, pour aider à mieux dormir. Il faut savoir qu’on n’a pas besoin de la même température tout au long de la nuit. Par exemple, pour s’endormir, la température corporelle doit baisser d’un degré en moyenne. C’est pour ça que souvent, quand on ne trouve pas le sommeil, on retourne l’oreiller encore et encore… Là, l’oreiller est relié par une membrane à une sorte de boîtier, qu’on met sur la table de nuit, et qui peut d’ailleurs servir de réveil. Tout au long de la nuit, il va envoyer de la chaleur ou de la fraîcheur. C’est de l’eau qui circule dans la membrane. En général, après l’endormissement, pour garantir un bon sommeil, il faut que la température baisse graduellement. Et quand on se rapproche du réveil, la température va remonter pour un réveil en douceur. Résultat: on s’endort plus vite, on se réveille moins, ave les fameux micro-réveils qui coupent la nuit. D’autant qu’au fil des nuits, il va apprendre et s’adapter aux habitudes de sommeil.