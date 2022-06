Canicule: comment préserver nos smartphone des fortes chaleurs

Les fortes chaleurs et les smartphones ne font pas du tout bon ménage. Nos téléphones fonctionnent de manière optimale seulement entre 0 et 35 degrés. En dessus et au-dessus, ils peuvent avoir des bugs, et même des pertes de données.

Pendant la canicule, il faut prendre soin de soi et de ses proches. Mais aussi de son smartphone. Nos téléphones sont de petites choses fragiles qui craignent la chaleur. Comme le froid, la chaleur extrême a un impact très fort sur nos téléphones modernes, qui sont conçus pour fonctionner normalement entre 0 et 35° et à ne surtout pas utiliser au-dessus de 45 degrés.

Plus le mercure monte, plus les symptômes se multiplient. L’appareil qui se décharge plus vite, il s’éteint tout seul, il y a des pertes de données. Logique, à l’intérieur des dizaines de composants collés les uns aux autres de manière très compacte, un processeur et une batterie qui émettent de la chaleur.

Alors que faire ? Les premiers conseils sont de bon sens. Le mettre si possible dans un endroit ombragé, éviter le plein soleil, surtout en charge. On évite de l’oublier sur le support GPS de la voiture quand on va chercher le pain par exemple. Si vous n’en avez pas besoin, désactivez le GPS, le bluetooth, le wifi et tout ce qui fait mouliner le processeur, comme des gros jeux en 3D. Fermez complètement les applications que vous n’utilisez plus. Si vous les laissez en fond de tâche, ça utilise des ressources et ça fait chauffer le téléphone. Vérifiez aussi la température de la batterie, qui doit tourner autour de 30 degrés quand tout est normal. Si ça monte au-dessus de 40, ce n’est pas bon.

Pour ça, une petite application très pratique, qui s’appelle Cooling master. Elle vous donne la température interne de votre téléphone en temps réel, et qui va vous montrer les applications qui tournent en fond et qui sont génératrices de chaleur, et vous propose de les fermer.

Une technologie pour faire transpirer le smartphone

Autre conseil pour ceux qui auraient cette idée saugrenue, ne jamais mettre son téléphone au frigo. Ça peut être tentant, mais c’est à éviter à tout prix. Le chaud-froid risquerait d’abîmer de manière irréversible certains composants. Ne pas non plus le plonger dans l’eau même s’il est étanche, pour la même raison. Il faut aussi éviter les coques de protection, le temps de la canicule, surtout les coques intégrales qui ajoutent une surcouche et limitent la dissipation thermique.

À moins que vous n’utilisiez une coque de protection thermorégulatrice. Certaines marques proposent des coques spéciales pour les températures extrêmes. En cas de chaleur, vous avez des mini ventilateurs qui vont s’activer à l’intérieur de l’étui pour faire refroidir la surface du téléphone. Et en cas de grand froid, ce qui est aussi un problème pour les smartphones, la coque se met à chauffer pour éviter que l’appareil ne s’éteigne. Pas sûr que ça vaille la peine de s’équiper pour quelques jours de chaleur, mais l’hiver ça peut être intéressant.

Avec la multiplication des épisodes de canicule, est-ce qu’on ne va pas être obligé d’inventer des smartphones plus résistants à la chaleur ? Ça devient un vrai enjeu pour les fabricants de smartphones. Des chercheurs travaillent sur des modèles qui seraient capables de transpirer pour évacuer la chaleur, comme les êtres humains. Évidemment, ce ne serait pas de la sueur, mais de l’eau… C’est un revêtement spécial qui recouvrait le smartphone, qui laisserait s’échapper de la vapeur d’eau en cas de forte chaleur, comme la peau humaine, ce qui permettrait à l’appareil de se refroidir naturellement. C’est une technologie encore expérimentale, car elle coûte trop chere à mettre en place à grande échelle. Mais elle est très prometteuse pour l’avenir.