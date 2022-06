Canicule: "On n'a jamais été aussi peu prêt", l'inquiétude dans les hôpitaux

Un tiers du pays est en vigilance rouge ou orange canicule ce vendredi, avec 18 millions de personnes concernées. Et comme à chaque épisode de fortes chaleurs, les hôpitaux risquent de voir des patients arriver en nombre.

Face à l’épisode de canicule attendu à partir de ce vendredi, les hôpitaux sont en première ligne. Mais avec la crise des urgences notamment, vont-ils pouvoir faire face à un afflux de patients?

Des leçons ont été tirées de la canicule de 2003, mais il reste, à la marge, des établissements vétustes où l'on rencontre des pénuries de matériel, comme au CHU de Poitiers par exemple, où Aurélie est infirmière, par 35 degrés.

A la maternité de Bordeaux, qui sera rénovée dans dix ans, les ventilateurs ne suffisent pas, dénonce une sage-femme, Alexandra.

"Il fait quand même un bon 26 degrés dans les chambres avec des enfants agités et des mamans qui n’arrivent pas à récupérer de leur accouchement. Je me suis vu moi pendant des accouchements me sentir pas très bien. On n'en peut plus”, raconte-t-elle.