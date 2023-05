Canne à boules, maison en carton, roue de vélo électrique: les innovations du concours Lépine

Comme chaque année, le concours Lépine est l’occasion de découvrir de nouveaux objets qui marqueront peut-être leur époque. Sur RMC, ce lundi, Anthony Morel présente les meilleures innovations de 2023.

C’est l’un des rendez-vous incontournables des inventeurs de tout poil. Le concours Lépine se tient jusqu’à ce lundi, à la Foire de Paris. Avec des innovations parfois géniales… et parfois un peu moins. La limite est parfois ténue entre le gadget farfelu qui tombe aux oubliettes et l’invention révolutionnaire. On doit au concours Lépine aussi bien le stylo bille, l’aspirateur, les lentilles de contact, le mouchoir jetable, l’aspivenin, que l’appareil à beurrer les biscottes, la fourchette électrique qui enroule les pâtes automatiquement ou encore la cravate magnétique qui se colle à la chemise sans avoir besoin de faire de nœud...

Le grand gagnant cette année, c’est Dreeft (Eppur), qui a mis au point un système de freinage révolutionnaire pour les fauteuils roulants, par rétropédalage. Un dispositif qui se greffe sur n’importe quel fauteuil. Il suffit d’appliquer une légère pression vers l’arrière et le fauteuil s’arrête. Plus de frottement de la main sur la main courante, donc on fait cinq fois moins d’effort pour freiner et on ne se brûle plus en freinant manuellement.

Petit coup de cœur aussi pour le t-shirt anti-noyade pour enfants, baptisé Floatee. Un t-shirt d’apparence normale dans lequel se trouve un poumon gonflable, une bouée cachée. C’est épais comme deux feuilles de papier et ça va se déclencher automatiquement au contact de l’eau, en cas d’immersion. A ce moment-là, la poche se gonfle et l’enfant, même s’il ne sait pas nager, remonte automatiquement à la surface. Un t-shirt avec bouée intégrée, si l’on veut.

Mention spéciale également pour la canne à boules, pour les joueurs de pétanque un peu flemmards ou ceux qui ont des problèmes de dos. C’est un dispositif très malin, une canne cylindrique qui va aspirer chaque boule, et le cochonnet, sans avoir besoin de se baisser.

Une roue de vélo avec un moteur

Cette année, le fil rouge, c’était les innovations liées de près ou de loin à l’environnement et à l’urgence climatique. L’un des lauréats a mis au point le flowstop, un dispositif anti-inondation qui s’inspire du paddle. C’est le même type de matériau gonflable fabriqué sur mesure pour venir épouser la forme exacte d’une porte d’entrée, d’un garage ou d’une porte fenêtre et qui va empêcher l’eau de passer.

On va aussi inventer la maison du futur, avec de nouveaux matériaux très ingénieux. Notamment la maison en carton de M&N emballage, une PME alsacienne. Plus précisément, c’est une maison dont toute l’isolation est faite à partir de plaques de carton ondulé superposées, qui vont former un bloc capable de résister à des pressions de plusieurs tonnes, à l’eau et au feu. Car contrairement aux idées reçues, le carton, une fois compacté, est très résistant. C’est aussi un très bon isolant thermique et acoustique. Comme quoi, quand on dit "les murs sont en carton", on se trompe! C’est léger, facile à installer et beaucoup plus facile à recycler. Autre coup de cœur pour la brique de broc, une brique fabriquée entièrement à partir de matériaux recyclés, notamment des bouteilles en plastique et des filets de pêche.

Il y a aussi des innovations aussi dans le domaine de la mobilité. Comme cette roue connectée qui permet de transformer en moins de cinq minutes n’importe quel vieux vélo, qui traîne à la cave ou au fond du garage, en vélo électrique. Cela s’appelle Teebike, c’est une roue d’apparence à peu près normale qui va venir remplacer la roue avant. Et à l’intérieur de la roue, vous avez un moteur intégré de 250 watts, très compact, une batterie qui se recharge sur secteur comme un smartphone, et une connexion Bluetooth avec une application qu’on télécharge sur son smartphone et qui sert de tableau de bord. On va pouvoir régler le niveau d’assistance électrique que l’on souhaite. L’intérêt évidemment, c’est qu’on n’est pas obligé de racheter exprès un vélo. Ça coûte 750 euros et c’est éligible aux aides pour l’achat d’un vélo électrique, notamment en Ile-de-France, qui prend en charge la moitié du prix.