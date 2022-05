Chaleur: les innovations pour nous aider à nous rafraîchir

Face à la vague de chaleur actuelle, qui n'a pas envie d'une petite glace ou d'une bonne boisson fraîche ? Anthony Morel nous présente des innovations qui feront peut-être partie de notre quotidien lors des prochaines canicules.

Avec la vague de chaleur qu’on connaît cette semaine, l’innovation nous aide à nous rafraîchir. Ainsi, un nouvel appareil électroménager qui pourrait s’inviter dans nos cuisines, entre le frigo et le micro-ondes: la machine à dosettes à glaces. Autrement dit, un appareil qui permet de préparer des crèmes glacées en une minute chrono, grâce à des capsules.

Beaucoup plus fort et plus rapide qu’une sorbetière, Coldsnap ("froid instantané") a été présenté au CES de Las Vegas (le festival de Cannes de la tech) où il a remporté un prix de l’innovation. Ça ressemble à une machine à café à dosettes, en un peu plus imposant: on met dans la machine une capsule, qui prend la forme d’une petite canette d’aluminium. On choisit son parfum. Une fois la capsule insérée, la glace se met à sortir, sous la forme qu’on veut, en une à deux minutes: glace à l’italienne, yaourt glacé, smoothie, café frappé, milkshake ou encore cocktails à base de glace pilée.

Les avantages: la variété et le fait de pouvoir personnaliser en fonction des goûts et des envies de chacun, puisqu’on peut fabriquer des portions individuelles. La vitesse, ensuite. Et le fait de ne pas avoir besoin de congélateur, puisque les capsules peuvent être conservées à température ambiante: c’est la machine qui génère le processus de refroidissement. C'est donc plus écolo qu’acheter de la glace en supermarché qui doit être produite, transportée, stockée dans le froid. L’appareil est censé sortir cette année, mais attention le prix aussi fait froid, mais dans le dos: entre 500 et 1000 euros, auquel il faut rajouter le prix des capsules.

Une glace qui ne fond (presque) pas

Le problème des glaces, c’est aussi qu’au soleil ça fond très vite. Mais des inventeurs japonais ont trouvé le graal: la glace qui ne fond pas. Elle tient trois heures à température ambiante avant de commencer à perdre sa consistance. On a tous connu le drame du cône pistache chocolat qui vous dégouline sur les doigts au bout de trente secondes passées au soleil.

Comme souvent, c’est une découverte qui s’est faite complétement par hasard. Des chercheurs essayaient de recycler des fraises pourries et se sont rendus compte qu’en utilisant un extrait de fraise complétement naturel qui s’appelle le polyphénol liquide et qui rend plus difficile la séparation des molécules d’eau et de la matière grasse qui composent une glace. Du coup, elle garde sa forme plus longtemps.

Le résultat est surprenant: des bâtonnets qui ont le goût, l’apparence et évidemment la fraîcheur d’une glace mais qui tient la chaleur. En vidéo on voit, en vitesse accélérée, cette glace laissée à température ambiante et c’est au bout de plusieurs dizaines de minutes qu’elle commence à perdre sa consistance. D’autres l’ont soumise au sèche cheveux ou même au feu et elle tient là encore très bien.

>>> Retrouvez les chroniques d'Anthony Morel en podcast

Le micro-ondes inversé

Un autre appareil permet aussi de rafraîchir une bouteille ou une canette en quelques secondes. Le "cooper cooler", littéralement le "rafraîchisseur" est une sorte de micro-ondes inversé, puisqu’il refroidit en quelques secondes un liquide. C'est en fait une petite boîte, assez grande pour placer une bouteille. A l’intérieur de la chambre, on fait tourner la bouteille en l’aspergeant d’eau froide et un transfert thermique va s’opérer, faisant passer la température de 25 degrés à 6°C en une minute pour une canette, en six minutes pour une bouteille.

Le dispositif ne secoue pas la bouteille, il n'y a donc aucun risque que votre boisson gazeuse ne vous explose à la figure. A l’inverse, en mettant de l’eau chaude dans la machine, on peut s’en servir pour réchauffer rapidement un biberon par exemple… On le trouve sur internet, ça coûte autour de 150 euros.