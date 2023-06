Des femmes alertent sur les AirTag détournés pour espionner et suivre des personnes

La puce électronique d'Apple destinée initialement à retrouver ses affaires serait détournée à des fins de surveillance. Certaines femmes dénoncent des tentatives d'espionnage, retrouvant les petites balises de la marque américaine dans leur sac.

Attention aux AirTag, cette innovation d'Apple qui permet de géo-localiser ses affaires, quand on est tête en l'air, grâce à un petit objet de la taille d'une pièce de monnaie. Cette petite balise fonctionne grâce à la technologie Bluetooth et ne coûte que 39 euros.

Mais son usage est parfois détourné pour espionner et suivre des personnes. Plusieurs femmes ont lancé l'alerte sur les réseaux sociaux.

Glissé dans une capuche en sortant de la salle de sport, ou dans un sac, au milieu des transports en commun bondés... Plusieurs femmes racontent sur les réseaux sociaux avoir trouvé un AirTag sur elles.

Porter plainte pour remonter jusqu'au propriétaire

Apple tente de rassurer: si votre Iphone détecte cet intrus sur vous, vous serez alerté. Et au bout d'un moment, si vous ne le trouvez pas, le AirTag sonnera. En revanche, si vous avez un téléphone d'une autre marque qu'Apple, il faut télécharger une application spécifique pour être prévenu...

Angoissées et inquiètes, deux victimes contactées par RMC expliquent avoir jeté ces AirTag dans la rue pour éviter d'être suivies. Sauf que ce n'est pas la meilleure solution. Il vaut mieux aller déposer plainte car, grâce au numéro de série, il est possible de remonter jusqu'au propriétaire et avoir une chance que la plainte aboutisse.