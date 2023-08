"Fake-a-Call", "Mouse jiggler"... Ces applis qui permettent de faire semblant de travailler

C'est le retour de vacances pour de nombreux Français. Pour une reprise en douceur, passage en revue des applis qui permettent de rester bien zen.

Les jours de rentrée, c’est toujours un peu dur de se remettre à 100% dans le travail. Et, même s'il ne faut pas le dire à son patron, il existe des tonnes d’outils et d’applications pour donner l’impression qu’on en train de bosser, alors qu’en fait: pas vraiment. Comme ce petit logiciel qui s’appelle Panic Button –le bouton qu’on active quand on panique-.

Quand le manager s’approche alors qu’on a 12 onglets ouverts de réseaux sociaux ou de pages de shopping, vous cliquez sur ce bouton, quasi indétectable, et tous les onglets vont se fermer d’un coup. Et une autre session beaucoup plus sérieuse va s’ouvrir en même temps, avec ses mails du travail par exemple.

Après, il existe d’autres outils plus sophistiqués comme Spreadtweet –ça vient de "Spreadsheet", c’est comme ça qu’on appelle les tableurs en anglais- : on a l’impression que vous avez une feuille Excel ouverte et que vous êtes très sérieusement en train de faire un tableau de statistiques très complexe. Mais en fait, à l’intérieur des cases, c’est votre fil Twitter qui défile.

Il existe même des outils qui permettent de faire semblant de travailler alors qu’on est en train de regarder des séries. Netflix Hangouts va créer une fausse visioconférence sur l’écran de votre ordinateur : quand on passe derrière vous, on voit des vignettes avec plusieurs visages qui parlent à l’intérieur. Sauf que l’une de ces vignettes diffuse discrètement votre série préférée à la place, et c’est évidemment sur celle-ci que vos yeux sont rivés.

On n'arrête pas le progrès : Un retour au bureau (très) en douceur - 28/08 5:27

Comment faire semblant de recevoir un appel important

Là encore pour faire semblant d’être très très occupé, ou pour éviter le collègue pénible qui vient vous raconter sa vie ou ses vacances, des applications comme Fake-a-Call ou KnockToCall permettent de simuler un appel téléphonique.

Le principe : vous avez juste à ouvrir discrètement l’application, et la sonnerie va retentir, et vous allez pouvoir prétexter un appel urgent pour vous échapper de la conversation. D’autant que vous pouvez choisir en amont le nom qui s’affiche sur l’écran, donc vous pouvez dire "Désolé c’est M. Martin, notre plus gros client qui appelle, il faut que je décroche là". Vous pouvez de la même façon recevoir des faux SMS préprogrammés "Alors ce dossier, ça arrive ??". Idéal pour se tirer d’une situation un peu gênante, d’une réunion un peu trop longue, ou d’un déjeuner interminable.

Comment télétravailler sans travailler

Pour les visios: si vous êtes du genre à vous réveiller 5 minutes avant la réunion, un styliste japonais a inventé le pyjama chemise. Le haut de la tenue, celui qui est filmé par la caméra pendant une visio, est celui d’une chemise très classe, on peut même mettre une cravate sans problème. Mais tout le reste du vêtement est un pyjama ou un jogging, enfin quelque chose de beaucoup plus confortable. Evidemment, il vaut mieux ne pas avoir besoin de se lever pendant la visio, sinon vous êtes grillé.

La star depuis quelques mois aux Etats-Unis, c’est le "Mouse jiggler", le gigoteur de souris. Un petit accessoire qu’on trouve pour une trentaine d’euros sur internet qui va faire bouger votre souris à votre place sur l’ordinateur et éviter qu’il ne se mette en veille.

C’est très utilisé là bas parce que les entreprises utilisent des logiciels de surveillance des télétravailleurs qui analysent si la personne est bien derrière son ordinateur et pas en train de jouer à la Play sur le canapé… Mais moi mon accessoire préféré…