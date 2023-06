La fin du far west pour les influenceurs: ce qui est désormais interdit

L’activité des influenceurs est désormais régulée et encadrée, avec une série d’interdictions.

Pour les 150.000 influenceurs recensés en France, c’est la fin du far west, puisque la loi qui a pour vocation de mieux réguler leurs activités a été adoptée à l'unanimité par les députés ce mercredi.

Il sera donc désormais interdit de faire la promotion d’interventions chirurgicales et bien évidemment tout ce qui concerne la chirurgie esthétique. L'abstention thérapeutique, qui est le fait d'inciter des personnes à renoncer à un traitement, est également prohibée.

Les influenceurs sont aussi soumis à la loi Evin qui régule la publicité en faveur du tabac et de l'alcool. Plus possible désormais de faire la promotion de produits contenant de la nicotine. La promotion de puff, une petite cigarette électronique jetable très en vogue chez les adolescents, sera interdite.

Interdit aussi désormais de promouvoir les abonnements à des pronostics sportifs. L’incitation à acheter des cryptomonnaies est elle aussi beaucoup mieux encadrée, avec enregistrement obligatoire auprès de l'Autorité des marchés financiers.

Une obligation pour les influenceurs installés à l’étranger

Mais comment la loi va-t-elle toucher les influenceurs qui opèrent depuis l’étranger? Un certain nombre d'influenceurs français habitent à l'étranger, à Dubaï notamment, où les conditions fiscales sont bien plus avantageuses qu’en France.

Pour toucher aussi ces influenceurs, la loi impose désormais à ceux qui exercent depuis l'extérieur de l'Union européenne, la Suisse, ou l'espace économique européen, de souscrire une assurance civile dans l'UE, pour indemniser des éventuelles victimes. Ils devront également désigner un représentant légal dans l'UE.