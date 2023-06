Une ceinture airbag made in France pour aider les séniors face aux risques de chutes

L’un des grands enjeux à partir d’un certain âge, c’est d’éviter les chutes, première cause de décès accidentel chez les plus de 65 ans. La technologie avance pour lutter contre ce fléau, notamment avec une ceinture un peu spéciale.

80.000 personnes c'est le nombre de personnes qui chaque année ont une fracture du col du fémur. Un vrai sujet de santé publique, d'autant plus qu'un quart décède dans l’année à la suite de complications. Avec le vieillissement de la population, les chiffres pourraient doubler d’ici 2050.

Pour contrer cela, tout un tas de solutions technologiques qui sont en train de voir le jour. Notamment une ceinture qui ressemble à celle portée sur un jean classique. Elle est juste un peu plus épaisse et va se déclencher en cas de trébuchage, de malaise, de chute. En cas de chute, un airbag va sortir du côté où la personne tombe et va amortir le choc.

Une ceinture connectée qui détecte les chutes

À l’intérieur de la ceinture, tout un tas de capteurs électroniques, accéléromètre, gyroscopes, analysent le moindre mouvement, et vont détecter le début de la chute. L'airbag va se déclencher en une demi-seconde. De plus, cette ceinture est connectée en 4G et est autonome. En cas de chute, une alerte est envoyée directement aux proches ou aux soignants. Une fois l’accident passé, on peut changer la cartouche de gaz et replier l’airbag et le réutiliser.

Cette ceinture peut sauver des vies à condition de bien penser à la recharger tous les soirs. C’est une startup marseillaise, Indinov, qui a mis cette technologie au point, l’idée étant à terme de travailler sur des outils prédictifs, d’analyser la motricité, l’équilibre des personnes qui portent cette ceinture pour prédire qu’il y a un risque de chute accru à tel ou tel moment. La ceinture coûte 400 euros mais peut aussi se louer pour une cinquantaine d’euros par mois avec un service d’assistance. Elle pourrait même bientôt être remboursé par la sécurité sociale.

Cette technologie s'adresse principalement aux seniors de plus de 80 ans qui veulent rester indépendants à domicile et ne pas aller en Ehpad ou des seniors plus jeunes (à partir de 65 ans) avec des risques accrus (ostéoporose par exemple) qui veulent continuer à faire plein de choses, jardinage, bricolage, sans se stresser. Elle va aussi être utile à des personnes qui ont déjà subi une fracture du col du fémur et qui sont donc encore plus à risque comme celles qui souffrent de maladies neurodégénératives comme Parkinson ou sclérose en plaque.

Des lunettes médicalisées

Ce n’est pas la seule technologie anti-chutes pour aider les personnes âgées face aux risques de chute: de la canne intelligente, aux paires de chaussures capables de détecter les chutes en passant par les systèmes de lampes à l’intérieur de la maison qui vont être capables de détecter une chute et de prévenir les secours, de nombreuses idées ont été mises en place pour les préserver face à ce fléau.

Il y a aussi une paire de lunettes, sorte d’assistant médical embarqué qui peuvent aussi détecter les chutes, que ce soit pour les personnes âgées ou les travailleurs isolés qui travaillent en milieu dangereux. Une quinzaine de capteurs vont analyser les chocs, les pertes d’altitude, le regard de la personne, et déterminer qu’elle vient de tomber et même la gravité de la chute et ainsi appeler les secours. Ces lunettes sont aussi composées de tout un volet médical: dans les maladies psychiatriques et neurodégénératives, avec les mouvements du regard, on peut anticiper l’arrivée d’une crise.

Dans le futur, ce type de lunettes pourra récupérer tout un tas d’informations physiologiques: pouls, transpiration, calories, taux d’hydratation… Elles sont capables de vous dire que vous êtes déshydraté et que vous risquez d’avoir bientôt une crampe lorsque vous courez. Si vous restez longtemps au soleil, elles vont le comprendre et vous envoyer un message. Elles seront même capables d’analyser la qualité de l’air. Pour les patients diabétiques on pourra même, d'ici quelques années, intégrer dans ces lunettes des capteurs capables d’analyser le taux de sucre non plus avec goutte de sang mais avec goutte de sueur.