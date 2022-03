Guerre en Ukraine: à Marseille, un auditeur RMC accueille deux familles ukrainiennes

Touché par le témoignage de femmes ukrainiennes réfugiées à Marseille, Alain Franco, auditeur RMC, leur a mis un appartement à disposition.

Alain a entendu sur RMC la semaine dernière le témoignage de femmes ukrainiennes ayant trouvé refuge dans de la famille à Marseille. Elles s’étaient installées avec leurs chez leur cousine, Yana. Mais ils se retrouvaient à dix, dont cinq enfants, dans un petit appartement. Alain Franco nous a donc écrit pour leur proposer un autre appartement à Marseille, inoccupé en ce moment puisque c'est celui de sa mère qui vit en Ehpad.

"Ils nous ont redonné cette confiance en l'humanité"

On les a mis en contact et la famille s'est installée ce week-end. Yana est soulagée que tout le monde soit bien installé: "Etre dix, c'est compliqué, maintenant ils sont tous dans des chambres séparées, ils vont avoir plus d'intimité et de calme. Ils ont eu de la chance et ils sont très reconnaissants envers la famille Franco. Ils nous ont redonné cette confiance en l'humanité".

Alain, notre auditeur, est passé dans le week-end voir si tout le monde était bien installé. Mettre cet appartement à disposition, ça lui a semblé une évidence.

"J'ai entendu cette interview. Ça nous a transpercé le cœur, donc on s'est dit on y va. Nous nous sommes rencontrés le samedi avec deux mamans et trois enfants, on a bu le café, et on les a laissés. Maintenant, il faut qu'ils se reposent. On les appellera dans la semaine pour voir si tout se passe bien. Nous sommes des enfants et des petits enfants d'immigrés, notre grand-père paternel était réfugié politique de la guerre d'Espagne. Du côté de ma femme, ce sont des immigrés arméniens. Ce pays les a aidés et nous sommes fiers de cela, et nous le rendons".



