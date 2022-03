160 milliards d'euros: les entreprises du CAC 40 ont réalisé des profits historiques en 2021

Les entreprises du CAC40 ont réalisé un profit total de 160 milliards d'euros en 2021, soit quatre fois plus qu'en 2020, année marquée par la pandémie de Covid-19 et les nombreux confinements.

Dopées par le rebond de l'activité mondiale l'an dernier, les sociétés du CAC 40 ont réalisé en 2021 des profits historiques : 160 milliards d’euros, soit quatre fois plus qu’en 2020, année marquée par la pandémie de Covid-19. Le précédent record datait de 2007 avec 100 milliards de dollars, il est pulvérisé.

Certes, ces résultats sont exagérés par quelques événements exceptionnels, des changements comptables chez Vivendi par exemple (25 milliards de bénéfices à la clé) et l’effet post-crise avec le rebond de l’activité par rapport à 2020 et la baisse des coûts.

Mais la performance reste exceptionnelle puisque sur 40 entreprises, plus de la moitié publient les résultats les plus élevés de toute leur histoire. C’est le cas notamment des entreprises de la vieille économie : Total (14 milliards), Stellantis, Arcellor Mittal, LVMH toutes au-dessus de 12 milliards, devant un tir groupé des banques et des assureurs entre 5 et 10 milliards.

Les actionnaires ravis

Ces résultats ravissent les actionnaires. Car les dividendes, à savoir la part des profits redistribués aux actionnaires, vont dépasser leur niveau record de 2019. Sauf pour des entreprises convalescentes dont les résultats sont encore fragiles comme Renault, Unibail-Rodamco.

Ce qui fait le plus polémique, ce sont les nombreux programmes de rachats d’actions, 1 milliard à la Société générale et 2 milliards chez Total. Ça fait plaisir aux actionnaires, alors que cet argent pourrait être investi.