80.000 euros envolés: Revolut refuse encore de rembourser une cliente dont le compte a été siphonné

En une semaine, le compte d'Alison chez Revolut, une banque en ligne, a été siphonné. 80.000 euros ont été dilapidés en 6 virements vers une plateforme de paiement et 10 paiements par carte bancaire sur des sites de vente de cryptomonnaie. Et aujourd'hui, Revolut refuse de la rembourser.

Il y a quelques mois, Alexandra, victime d'une fraude à la carte bancaire, racontait comment sa banque en ligne Revolut avait mis plus de deux mois à lui rembourser les 15.000 euros floués. Depuis, RMC s'est aperçu qu’elle n’était pas la seule dans cette situation.

Parmi les auditeurs qui ont écrit à l’adresse rmcpourvous@rmc.fr, il y a Alison, une auto-entrepreneuse de 30 ans, dont le compte Revolut a été complètement vidé en moins d’une semaine. Près de 80.000 euros au total, dilapidés en 6 virements vers la plateforme de paiement PaySafe et 10 paiements par carte bancaire sur des sites de vente de cryptomonnaie.

Premier réflexe d'Alison : contacter Revolut via son chat (c’est le seul moyen). La banque en ligne se montre alors rassurante et insiste : les fonds sont bien là, lui dit-on, mais "vous ne pouvez juste pas les voir" en raison d’un bug de l’application. Sauf que le lendemain, changement de discours radical : Revolut lui dit qu’en fait, si, l’argent a bien été débité:

"Cela m'a vraiment affecté. J'étais enceinte de 7 mois et demi et j'ai accouché prématurément à cause de ça. C'est toutes mes économies. Il y avait un bien immobilier qui devait être acheté avec ça et je n'ai pas pu, je vais devoir régler 5% de frais au notaire. J'ai économisé et travaillé pour rien en fait. C'est le projet d'une vie qui est tombé à l'eau", déplore-t-elle au micro de RMC.

La banque refuse encore de rembourser

Et le pire dans tout ça, c’est que Revolut refuse de la rembourser au motif qu’aucun "accès non-autorisé à son compte n'a été trouvé". Alison conteste depuis le mois de juillet, plainte pour fraude à l’appui. Elle a écrit au service litiges de la banque, basée en Lituanie. Mais rien n’y fait. La jeune femme reste dans l’incompréhension.

"Un compte se vide en moins d'une semaine sur des grands montants comme ça on avertit le client mais ça n'a pas été le cas. On a l'impression d'être laissé à l'abandon complet. Sur le chat, ils ne répondent même plus, ils disent qu'ils ne peuvent plus traiter notre demande et ça se coupe", raconte Alison.

Revolut se réfugie derrière le secret professionnel

Et bien, c’est la même chose que la première fois. Revolut se cache derrière le secret bancaire pour ne pas nous répondre sur le fond du dossier. On nous assure tout de même que des investigations plus poussées sont en cours.

En attendant, l’avocate d’Alison a envoyé une mise en demeure à l’entreprise. De notre côté, on va relancer Revolut dès la semaine prochaine, en espérant que - cette fois - la résolution du dossier ne prenne pas 2 mois et demi. On rappelle qu'en France, une personne est victime d'une fraude bancaire toutes les 4 secondes.