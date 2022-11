Fraude à la CB: 6 mois après s'être fait voler 15.000 euros, elle se fait rembourser par Revolut

Six mois après s'être fait voler 15.000 euros dans une fraude à la carte bancaire et après une première fin de non-recevoir, Alexandra une Française vivant à Londres, a finalement pu récupérer son argent au terme d'un marathon de protestation avec l'aide de "RMC s'engage pour vous".

En mai dernier, Alexandra, une Française habitant Londres et cliente de la banque en ligne Revolut, a la mauvaise surprise de découvrir que son compte en banque a été siphonné: en une nuit, 15.000 euros se sont évaporés. En moins de 2 heures, 23 paiements ont été effectués à l'autre bout du monde, au Brésil. Elle tente alors de faire opposition auprès de Revolut qui réfute toute fraude et estime que ces paiements sont de sa faute.

Saisie de l'affaire, l'équipe de "RMC s'engage pour vous" peine à contacter le service client de la banque. Car Revolut, c'est une banque en ligne britannique, basée en Lituanie, avec un service presse en Espagne. Autant dire que pour avoir une réponse, il a fallu s’accrocher. En effet, après un tour de l'Europe, Revolut a d'abord assuré à RMC qu'"une enquête est en cours à la banque de Lituanie".

Et après deux mois de mails et de coups de fils, bonne nouvelle ce vendredi matin. Mardi dernier, Alexandra a reçu le remboursement de l'intégralité de la somme mais en 23 virements!

"En pleine discussion avec ma collègue, je reçois une notification, puis une seconde puis une troisième et je peux simplement voir un remboursement", raconte Alexandra à RMC. "À ce moment-là, je ne veux plus toucher à mon téléphone, je ne sais pas ce qu'il va se passer!", plaisante-t-elle.

"J'ai tout de suite transféré cette argent sur un compte dans une vraie banque. Je vais pouvoir reprendre le fil de ma vie et laisser cette mauvaise expérience de côté et ne plus m'aventurer dans les banques en ligne", assure Alexandra.