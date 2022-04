Affiches, tracts... la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour les législatives a déjà commencé

Plus d'un mois avant le premier tour des législatives, les militants de Jean-Luc Mélenchon ont commencé a tracté. C'était notamment le cas à Colombes mardi. Le but, convaincre et rassembler pour obtenir la majorité à l'Assemblée nationale.

La fin de la présidentielle, c'était seulement dimanche. Mais Jean-Luc Mélenchon lance déjà sa campagne pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochain. Dès mardi, La France insoumise a diffusé ses nouveaux tracts et ses nouvelles affiches où on peut lire: "Mélenchon Premier ministre".

Plus d'un mois et demi avant la prochaine élection donc et voilà qu'Aymen et Lazare tractent déjà. Avec entre les mains de ces militants le visage du 3e homme de la présidentielle. Et un tract dans lequel Jean-Luc Mélenchon demande aux Français de l'élire Premier ministre alors même que les négociations avec les autres partis de gauche sont toujours en cours.

“C’est le meilleur moyen de gagner et la gauche a la possibilité de gagner. Elle avait la possibilité de gagner à la présidentielle, on n’a pas réussi à le faire, maintenant à nous de nous rassembler pour les législatives. Si on a la majorité à l’Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre et il pourra appliquer son programme. Il faut agir maintenant parce que si on attend, ce sera trop tard”, détaillent les deux militants.

Trois à quatre meetings d'ici le 12 juin

Nicolas est lui aussi encarté. Et il commence cette nouvelle campagne derrière Jean-Luc Mélenchon. Avant même qu'un candidat insoumis ou non soit désigné dans la circonscription.

“Je ne pense pas qu’il y ait un culte de la personnalité. Ce qui est avant tout important, c’est le programme et pas les personnalités qui seront apportées. Si tout le monde va voter, on aura une majorité et on pourra gouverner enfin ce pays”, espère-t-il.

Les candidats aux législatives seront investis d'ici le 7 mai prochain. Jean-Luc Mélenchon tiendra ensuite 3 à 4 meetings en France pour les soutenir.