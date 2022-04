Retraites, Jean-Luc Mélenchon, 1er-Mai... ce qu'il faut retenir de l'interview d'Adrien Quatennens

Le député La France insoumise du Nord, Adrien Quatennens, a répondu aux questions d'Apolline de Malherbe ce mardi sur RMC-BFMTV. Il est notamment revenu sur la phrase de Jean-Luc Mélenchon dimanche, qui a affirmé qu'Emmanuel Macron est le président le plus mal élu depuis 1969.

Adrien Quatennens était face à Apolline de Malherbe ce mardi sur RMC et BFMTV. Le député La France insoumise du Nord a renouvelé l'appel déjà porté par Jean-Luc Mélenchon avant les législatives. Selon lui, il est possible de faire nommer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre en obtenant la majorité à l'Assemblée.

Pourquoi Emmanuel Macron est un président "mal élu"?

“Emmanuel Macron a été élu à la faveur d’un duel qu’il a lui-même conçu parce qu’il a tout fait pendant cinq ans pour faire monter l’extrême droite et obtenir ce duel. Une bonne partie de celles et ceux qui dimanche ont glissé le bulletin Macron dans l’urne l’ont fait d’abord et avant tout pour faire barrage. Alors bien sûr, il a gagné, c’est indiscutable et il est légitime du fait du résultat des urnes. Mais c’est le président le plus mal élu depuis 1969. Il y a eu dimanche un océan d’abstention, 28%. Et puis il a été élu à la faveur d’institutions qui sont à bout de souffle. Le paysage politique qui émerge à l’issue de ce 10 avril, ce n’est plus celui du 8 avril. Si on ne le voit pas, on fait une erreur de diagnostic. Il y a désormais dans ce pays trois blocs politiques à peu près équivalents”.

Le projet d'Emmanuel Macron, d'une "brutalité sociale sans nom"

“Lundi, Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, n'exclut pas un recours au 49.3. Donc il ne peut pas garantir le passage en force. Nous étions exclus du second tour, aucun des deux candidats ne pouvaient nous représenter. Marine Le Pen n’a pas pris le pouvoir ce qui est une bonne chose maintenant, il faut faire en sorte qu’Emmanuel Macron ne le garde pas. Son projet est un projet d’une brutalité sociale sans nom et en particulier sur la question des retraites. Une majorité des Français ne souhaite pas cette réforme des retraites”.

Appel à manifester le 1er-Mai

“J’appelle tout le monde à se mobiliser. Même si vous n’avez jamais manifesté de votre vien si vous êtes de cette majorité de Français qui refuse le passage de la retraite à 65 ans, mobilisez-vous, allez dans la rue ce 1er mai. Il n’est pas vrai, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, que parce qu’on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps, et qu’on aurait un problème de financement des retraites. En fait, quand il dit ça, il dit son intention de ne pas partager mieux la richesse produite".

Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre d'Emmanuel Macron, possible ou utopiste?

"Comment élire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre? Et bien en élisant un maximum de députés issus de l’Union populaire. Avec 15 députés, on peut former un groupe et avoir une commission d’enquête. Avec 58 députés, vous pouvez avoir une motion de censure. Avec 185 députés, vous pouvez demander l’organisation d’un référendum. Et magique, avec 289 députés, vous avez la majorité et Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Et quand vous regardez les résultats de l’élection présidentielle, c'est possible. Il y a 425 circonscriptions où on est en mesure d’être au second tour".