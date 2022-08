Carburants: l'inquiétude des petites stations avec la nouvelle ristourne à la pompe

Au 1er septembre 2022, la ristourne à la pompe va passer de 0,18€ à 0,30€ par litre de carburant pour les consommateurs. Cela concerne le gazole et l'essence. D'ores et déjà, les petites stations services s'inquiètent, d'autant plus que Total a annoncé une aide complémentaire.

Quel avenir pour les petites stations-services? Depuis le mois d'avril 2022, des aides ont été mises en place pour aider les consommateurs face à la hausse des prix des carburants.

Actuellement, une ristourne de 0,18€ par litre est mise en place. La remise sur les carburants va continuer et va atteindre 0,30€ par litre à partir du 1er septembre 2022. Ensuite, du 1er novembre au 31 décembre, elle sera de 0,10€.

Si cette aide est largement bienvenue pour les Français, elle "met en danger certaines stations-services", explique Françis Pousse, à la tête d’une station-service dans la Sarthe et Président national de la branche Distributeurs Carburants et Énergies Nouvelles chez Mobilians, dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story.

Une concurrence déloyale?

Comme elles sont moins fréquentées, leurs cuves se vident plus difficilement. Par conséquent, le carburant qu'elles ont payé le prix fort doit être vendu avec une remise. Ces stations vont "se retrouver à attendre quelques jours en septembre voire une dizaine de jours pour avoir du produit remisé", déplore François Pousse.

Problème supplémentaire: le géant Total "engrange lui aussi une remise supplémentaire pour ses clients, dans ses stations-services". En plus de la concurrence, c'est le fait que "le gouvernement en ait largement fait la promotion", qui dérange Françis Pousse.

"Le réseau français est organisé de telle façon aujourd’hui que seul Total peut le faire, puisque par exemple, Esso ou BP ne sont plus opérés que par des grossistes, ça n’est plus le pétrolier en direct, or c’est bien le pétrolier qui a la main sur des remises exceptionnelles", explique le président national de la branche Distributeurs Carburants et Énergies Nouvelles chez Mobilians.

Sauver les stations déjà exsangues

Cette différence entre Total et les autres stations va, selon lui, "créer une distorsion". Il "s’inquiète beaucoup pour ceux qui sont sans marque Total, même si, bien entendu, tout ce qui va à l’avantage du consommateur, on ne peut pas le décrier".

"D’après nos simulations, certaines stations vont perdre 10.000, 15.000 ou 20.000€ sur ces quatre mois parce que forcément le volume de ventes va baisser", explique-t-il.

Un fonds d'aide va être mis en place pour les petites stations, mais "ça ne va pas suffire". Il conclut: "Merci pour les 15 millions mais comment fait-on là, à très court terme, pour sauver les stations qui sont déjà exsangues? Aujourd’hui je n’ai pas de réponse du gouvernement."