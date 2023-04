Commandes de livres par internet: pourquoi la livraison va bientôt coûter 3 euros

Pour inciter les consommateurs à privilégier l'achat de livres en librairie plutôt que sur internet, le gouvernement vient de décider l'entrée d'un tarif minimal réglementaire fixé à 3 euros pour les commandes inférieures à 35 euros.

Les frais de port sur les commandes de livres vont augmenter en octobre, avec l'entrée en vigueur d'un tarif minimal réglementaire fixé à 3 euros pour les commandes inférieures à 35 euros. Au-delà de ce montant, le seuil restera de 0,01 euro, celui en vigueur depuis une loi de 2014.

La mesure sera applicable six mois après la parution de l'arrêté, à savoir le 7 octobre, a ajouté le ministère lors d'un point de presse.

Le gouvernement veut ainsi inciter les consommateurs à se rendre en librairie plutôt que de commander en ligne. Les plateformes du commerce en ligne, l'Américain Amazon en tête, réclamaient un statu quo, et les librairies un prix plus élevé encore. Le gouvernement a choisi une voie médiane pour ce dispositif unique au monde.

Assurer la pérennité des librairies

Sur le marché du livre, la France se distingue en ayant été le premier pays au monde, en 1981, à voter une loi imposant un prix unique aux livres neufs, entre autres mesures pour assurer la pérennité des librairies.

Selon le Syndicat de la librairie française, cela a permis le maintien d'un des réseaux de librairies indépendantes les plus denses au monde, avec 3.500 d'entre elles qui vendent "près d'un livre sur deux".

Paris et le désert libraire français

C’est quand même une décision très parisienne: 52% des Français achètent leurs livres ailleurs que dans les librairies puisqu’il n’y en a pas près de chez eux. Sur ces 3.500 librairies, une sur trois est en Île-de-France.

Les très chics Ve et VIe arrondissements parisiens concentrent chacun plus de 100 librairies. C'est plus que dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.