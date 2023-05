Crédits d'impôts, dons aux associations… à quoi ont droit les non-imposables?

Même les non-imposables doivent faire leur déclaration d'impôts. À la clé, de possibles gains grâce aux crédits d'impôts. "RMC s'engage pour vous" clôture sa semaine spéciale "déclarations de revenus" en répondant à toutes vos questions pour celles et ceux qui ne payent pas d'impôts.

Plus d’un foyer sur deux (55%) ne paye pas d’impôts en France, soit 18,2 millions de foyers selon les derniers chiffres de 2020. Mais tous doivent remplir leur déclaration d'impôts. Si la déclaration est bien faite, il y a possiblement, à la clé, de belles surprises.

Il faut distinguer deux types de sommes soustraites à l'impôt sur le revenu: la réduction d’impôt et le crédit d’impôt. La réduction d’impôts, comme le don à des associations, réduit ce que vous payez aux impôts. Donc si vous êtes non-imposable, vous ne pouvez pas en profiter et vous ne pouvez pas être remboursés.

En revanche, le crédit d’impôts peut bénéficier à tout le monde. Si vous êtes non-imposable, la totalité du crédit d’impôts vous est versée par la direction générale des finances publiques (DGFiP). La DGFiP fera un virement sur le RIB que vous lui avez donné, ou alors par chèque, ce qui prendra plus de temps. Par contre, les sommes de moins de huit euros ne sont pas remboursées car considérées par la loi comme trop petites. Parmi ces crédits d’impôts, il y a celui de l’emploi à domicile, les frais de garde d’enfants ou encore la cotisation syndicale.

>>> Téléchargez le formulaire complémentaire pour déclarer ses crédits et réductions d'impôts

Les cases à retenir :

► 7DB et cases BDA à BDZ (formulaire complémentaire) : Dépenses d'aide à domicile

► 7UD : Dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté (Restos du Cœur, Croix-Rouge, … - maximum 1000 euros)

► 7UF : Dons aux organismes d'utilité publique ou d'intérêt général (Fondation de France, Téléthon…)

► 7UH (formulaire complémentaire) : Dons aux partis politiques

► 7UJ : Dons à des associations culturelles (maximum 562 euros)

► 7PA et 7PB (formulaire complémentaire) : Premier abonnement à la presse d’information politique et générale