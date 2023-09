"Des salariées dans des situations vraiment préoccupantes": Naf Naf vers le redressement judiciaire

L'enseigne de vêtements féminins Naf Naf a demandé son placement en redressement judiciaire. Une demande surprenante alors que la marque sort d'un autre plan de sauvegarde de l'emploi. Pour les syndicats, cela résulte d'une mauvaise gestion.

Naf Naf demande son placement en redressement judiciaire. L'enseigne de prêt-à-porter féminin doit faire face à "des arriérés de paiement de loyers" accumulés durant la période de Covid.

Un cas tout sauf isolé dans un contexte où de nombreuses enseignes de prêt-à-porter sont touchées par une violente crise, notamment André, Camaïeu, Kookaï… Et pourtant, la marque sort tout juste d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Ce redressement est donc surprenant, notamment pour les représentants syndicaux.

Ce redressement inquiète Sarah Pichout, déléguée syndicale SUD dans l'entreprise où elle travaille depuis 13 ans, d'autant que les salariés n'ont pas été payés au mois d'août.

“C’est une nouvelle très inquiétante et ce qui nous met d’autant plus en colère, c’est qu’on n'a pas été payé sur le mois d’août. On a des salariées qui sont confrontées à des situations vraiment préoccupantes. Elles ne peuvent pas payer leur loyer, elles ne peuvent pas faire leurs courses. Dans un premier temps, ce sont les salaires. Dans un second, c’est de savoir si on va conserver nos emplois et combien de licenciements auront lieu. On a déjà vécu ça en 2020. Ça vient de la crise du textile actuelle, mais ça vient aussi d’une mauvaise gestion”, explique-t-elle.