Emmanuel Macron veut que le travail paye plus: les pistes pour le gouvernement et les entreprises

Lors de son allocution, Emmanuel Macron a dit vouloir s'engager pour mieux valoriser le travail. Augmentation du Smic, primes... Que peuvent faire le gouvernement et les entreprises?

Il y avait en filigrane deux préoccupations majeures dans le discours du président de la République, Emmanuel Macron, lundi soir. D'un part le déficit commercial, et d'autre part le déficit public, tous deux bien plus élevés que chez nos voisins. Difficile d'imaginer alors que le gouvernement joue sur ses deux leviers principaux: la hausse du Smic et les baisses de cotisations.

Augmenter le SMIC reviendrait à augmenter le coût du travail, dégrader notre compétitivité et donc notre commerce extérieur. Pas question non plus d’indexer les salaires sur l’inflation. Et en ce qui concerne les baisses de cotisations sociales pour redonner du pouvoir d’achat, elles dégraderaient les comptes publics.

Compter sur les entreprises

L'Etat peut au moins inciter les entreprises à payer davantage. Cela existe déjà. C’est la prime Macron défiscalisée, jusqu’à 6.000 euros pour les entreprises qui le décident. Il y a aussi l’encouragement à distribuer davantage de participation et d’intéressement aux salariés (les intéresser davantage au profit). C’était dans la loi Pacte et dans l’accord du 10 février entre partenaires sociaux, pour le diffuser aux petites entreprises. La moitié aujourd’hui en bénéficient.

Plus dur, Emmanuel Macron pourrait conditionner certaines aides à la négociation salariale, comme le souhaite la CFDT.

Accroitre les avantages sociaux?

Pour valoriser le travail de leurs salariés, les entreprises peuvent tout simplement augmenter leurs salaires. Tout compris, 4 à 5% en 2022, comme en 2023, car elles rencontrent des difficultés de recrutement. Mais peu interessant. Ce qui coûte 100 euros à l’entreprise ne revient qu'à moitié dans la poche du salarié. Même moins: entre 32 à 45 euros.

Accroître les avantages sociaux est souvent bien plus intéressant. Comme les abondements sur le PEE (plan d'épagne entreprise), chèques cadeaux, forfait mobilité durable, ou encore titres restaurants.