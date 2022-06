Gel de l'augmentation des loyers: le lobby des propriétaires plus fort que le lobby des locataires?

Le gouvernement va proposer de plafonner la hausse des loyers à 3,5 % pendant un an pour limiter l'impact de l'inflation. Un "bouclier loyer" qui ne satisfait pas les associations de locataires qui espéraient un gel "pur et simple" des loyers.

C’est la solution que le gouvernement propose pour aider les locataires dans cette situation de hausse des prix: plafonner la hausse des loyers à 3,5 % pendant un an, pour limiter l'impact de l'inflation. C’est le "bouclier loyer". Sur un loyer de 600 euros par mois, cela représente au maximum 22,75 euros de hausse par mois soit 273 euros par an.

"Avec un taux à 3,5%, cela peut représenter une hausse du loyer allant de 20 à 40 euros suivant le lieu d'habitation" résume l’association Consommation Logement Cadre de vie (CLCV).

La colère des organisations de locataires

Cette proposition gouvernementale ne satisfait pas les organisations de locataires, comme la Confédération nationale du logement, qui demandent un "gel pur et simple des loyers". "C'est une incompréhension et une déception" pour Jean-Yves Mano, président de l’association de consommateurs CLCV, invité d'Apolline Matin ce lundi sur RMC et RMC Story. Il se demande s’il y a une politique du logement en France alors qu’"il n’y a plus de ministre".

"Le lobby des propriétaires a été plus fort que le lobby des locataires", dénonce-t-il.

Jean-Yves Mano pointe aussi un risque important pour les Français "obligés de prendre des crédits à la consommation pour simplement payer les factures des dépenses contraintes."

Pourtant en mai dernier, Bruno Le Maire avait laissé entendre que la porte était ouverte pour cette proposition. Mais trois jours plus tard, la Première ministre Élisabeth Borne, balayait cette proposition, estimant qu’il fallait "se méfier des fausses bonnes idées" et le gouvernement assure désormais avoir toujours écarté cette proposition de gel des loyers au profit du "bouclier loyer."

Les propriétaires entendus

Mais les représentants des propriétaires semblent donc avoir été entendus par Matignon: augmentation de la taxe foncière, travaux de rénovation énergétique… "Eux aussi sont touchés par l'inflation", précisent-ils.

Si cette option est donc enterrée par le gouvernement, les débats se poursuivent à l'Assemblée nationale. Les représentants des locataires espèrent que les députés déposeront un amendement au projet de loi.

"L'Assemblée nationale va jouer son rôle et son jeu. On va voir si le jeu démocratique va se faire", explique Jean-Yves Mano.

Le Conseil national de l'habitat (CNH), qui regroupe les différents acteurs du logement, est invité ce lundi à 14h30 à rendre son avis sur cette proposition, alors qu’Amélie de Montchalin, ministre en partance de la Transition écologique, prévoit de réunir les associations de locataires dans la semaine.