Impôts: la déclaration en ligne suspendue à cause d’écarts dans le pré-remplissage

Il n’est déjà plus possible de remplir sa déclaration de revenus en ligne, au lendemain du début de la campagne. Des écarts dans le pré-remplissage par l’administration ont conduit le ministère de l’Economie et des Finances à annoncer ce vendredi la suspension de l’accès au service sur le site des impôts.

"Des écarts dans le pré-remplissage de la déclaration de revenus ont été constatés pour certains contribuables, est-il expliqué dans un communiqué. Des expertises sont actuellement en cours par nos services. L'accès à la déclaration en ligne est donc temporairement suspendu à partir d'aujourd'hui, le temps de mener les contrôles nécessaires et de rétablir le fonctionnement normal du site."

"Aucun impact sur le montant de l’impôt" assure le ministère

"En tout état de cause, ces écarts de pré-remplissage n’auront aucun impact sur le montant de l'impôt, assure l’administration. Le prélèvement à la source appliqué aux contribuables concernés n’est affecté en aucune manière. Si vous avez validé une déclaration comportant une erreur de pré-remplissage, il sera possible de la corriger ultérieurement et toutes les informations vous seront données dès la réouverture du site."

La direction générale des finances publiques affirme que "le calendrier de la campagne qui vient de s’ouvrir sera maintenu", avec des dates limites de déclaration des revenus fixées au 19 mai pour les déclarants papier et du 24 mai au 8 juin pour les déclarants en ligne, selon les départements. "Nos équipes sont pleinement mobilisées pour traiter cette situation dans les meilleurs délais. Avec toutes nos excuses pour la gêne occasionnée", conclut l’administration.