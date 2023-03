Indicateur Finfrog RMC le 10 mois: 71 euros, en février

Selon l’indicateur Finfrog RMC le 10 mois, il restait 71 euros sur le compte des Français aux revenus les plus modestes en février.

Le 10 février 2023, il restait en moyenne 71 euros sur le compte en banque d’un échantillon représentatif de 10.000 Français qui gagnent moins de 2.000 euros par mois et sont chaque mois à découvert. Un échantillon scruté par la société de crédit Finfrog, avec qui nous avons bâti cet indicateur. Pourquoi le 10 du mois? Parce que tous les revenus ont été versés (salaires, APL, allocations bourses, retraites) et plus des deux tiers des dépenses réalisées par prélèvement automatique interviennent avant le 10 du mois (gaz, élec, télécom, etc…).

Les Français se serrent la ceinture

La situation est un peu plus favorable que l’an dernier (54 euros en février 2022) et meilleure aussi qu’en janvier (64 euros). On pouvait s’attendre à pire, parce qu’en temps normal, janvier est quasiment le mois le plus confortable de l’année, puisqu’en décembre il y a souvent eu des primes, des aides sociales (prime de Noël) et surtout le 13e mois pour les salariés.

Et d’ailleurs, l’an dernier, février avait logiquement plus mal démarré que janvier. Cette année, ce n’est pas le cas. En partie parce que les Français ont décidé de ne pas dépenser davantage alors que l’inflation augmente. Entre le 10 janvier et le 10 février, ils ont réduit leurs dépenses par carte bancaire de 92 euros, par rapport au mois précédent, pour revenir au même niveau de dépense qu’à l’automne. Donc les Français se serrent la ceinture. L’entrée en découvert bancaire se situe toujours entre le 15 et le 18 du mois.