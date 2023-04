L'OCDE révèle que les Français travaillent 631 heures par an, seule la Turquie fait moins

L'OCDE vient de publier un rapport démontrant que les Français ont le plus faible nombre d'heures travaillées, après la Turquie.

Les Français travaillent-ils assez? C'est un débat sensible que relance le rapport publié par l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique): le nombre d'heures travaillées par habitant. En France, il est de 631 heures, par personne et par an. De tous les pays de l'OCDE, seule la Turquie travaille moins: 592 heures.

714 en moyenne pour la zone euro

Pour la zone euro, la moyenne est de 714 heures travaillées. Le Royaume-Uni et l'Allemagne sont autour de 720, 805 pour l'OCDE dans son ensemble et 825 pour les Etats-Unis. Les Français travaillent donc presque cinq semaines de moins que la moyenne OCDE.

C'est la statistique la plus importante parmi toutes celles qui existent sur la durée du travail, car lorsqu'on compare la durée de travail des salariés à temps complet, sur la semaine, le mois, l’année, et que l'on rajoute les temps partiels, la France arrive en milieu ou en queue de tableau.

Mais là, on ne parle que des salariés. Or, le niveau de vie des Français au final, c’est la richesse créée par tous les bras qui travaillent, divisée par le nombre de bouches à nourrir.

Moins de travailleurs en France

Ces chiffres ne veulent pas donc dire que les Français ne travaillent pas assez. Quand ils travaillent, les Français travaillent autant que dans les pays comparables.

Le vrai problème, c'est le nombre de travailleurs. Alors qu'en France le taux d’emploi est à 68%, plus de 77% des habitants étaient actifs fin 2022 en Allemagne, 76,7% au Danemark et 82% aux Pays-Bas.

La difficulté du marché de l'emploi français se situe aux deux extrémités: des jeunes moins bien formés qu'on a plus de mal à intégrer et des seniors qui partent plus tôt.