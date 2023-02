"La rémunération n’était pas là": en six ans, la France a perdu 837.000 vaches

Depuis 2016, le nombre de vaches a drastiquement diminué en France. Des éleveurs qui réduisent leurs élevages, notamment à cause des coûts de production qui ont explosé.

Depuis 2016, la France a perdu près de 11% de ses vaches, selon la Fédération nationale bovine. La FNB, qui est en congrès cette semaine à Metz, veut sensibiliser au fait que l'élevage bovin est en danger. La France a perdu 837.000 vaches, dont 494.000 bêtes allaitantes.

Le métier d'éleveur n'attire plus les jeunes en France, la rémunération est trop faible, et des éleveurs mettent la clé sous la porte sans repreneurs. Actuellement, seul un éleveur sur deux est remplacé après son départ à la retraite. Les jeunes agriculteurs préfèrent faire la culture des céréales, plus rémunératrice et moins contraignante.

Patrice Faucon, éleveur en Seine-Maritime, avait une centaine de vaches il y a cinq ans, mais il a réduit de moitié son cheptel en cinq ans, car la viande bovine n'est plus rentable.

“L’activité viande bovine a diminué et on l’a remplacé par une activité ovine. La rémunération n’était pas là. Nos coûts de production ont augmenté. Pour faire de l’herbe, du foin, de l'ensilage, il faut de l’énergie. Il faut faire tourner les tracteurs. Or, le fioul a été multiplié par trois, tout comme les engrais. Et donc comme il y a un manque de rentabilité, l’élevage diminue”, appuie-t-il.

La nécessité d'une rémunération sécurisée

“On a perdu 830.000 vaches sur les six dernières années. Le gros truc, c’est la baisse des revenus des éleveurs, le fait de ne pas avoir de prix, la démotivation. Pourtant, il y a longtemps qu’on a dit ‘attention, on est en train de perdre nos vaches'”, assure le secrétaire général de la FNB, Cédric Mandin.

Pour les protéger, il demande une rémunération sécurisée des éleveurs en fonction des coûts de production, pour rendre à nouveau le métier attractif.