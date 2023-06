Le 10 mai, il ne restait en moyenne que 55 euros chez les Français gagnant moins de 2.000 euros

Notre indicateur Finfrog RMC du 10 du mois montre qu'il restait ce mois-ci que 55 euros dans le portefeuille des Français gagnant moins de 2.000 par mois.

Le 10 mai, il restait en moyenne 55 euros sur le compte en banque d’un échantillon représentatif de 10.000 Français qui gagnent moins de 2.000 euros par mois et sont chaque mois à découvert. Echantillon scruté par la société de crédit Finfrog, avec qui nous avons bâti cet indicateur.

Pourquoi le 10 du mois? Parce que tous les revenus ont été versés (salaires, APL, allocations bourses, retraites) et plus des deux tiers des dépenses réalisées par prélèvement automatique interviennent avant le 10 du mois (gaz, elec, télécom etc…).

Situation similaire à avril

La situation est quasiment identique à celle de l’an dernier an dernier (14 euros de plus qu’en mars 2022), c’est par contre le mois le plus serré depuis le début de l’année.

Notamment parce qu’il n’y a pas en mai de revenus exceptionnels ou de prestations sociales à encaisser, alors que le porte monnaie est plus sollicité.

On constate ainsi une forte augmentation des dépenses par carte qui peut s'expliquer par la présence de nombreux jours fériés et une tension inflationniste qui se fait toujours sentir sur les produits alimentaires, après avoir été très forte sur l’énergie