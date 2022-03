Le commerce en ligne a-t-il vraiment détruit 85.000 emplois?

Une étude d'une ONG écologiste assure que le commerce en ligne a détruit 85.000 emplois, mais l'étude comporte des failles. Le point avec Emmanuel Lechypre sur RMC.

Selon un rapport que vient de publier l’ONG Les Amis de la Terre, le commerce en ligne hors alimentation (habillement, électronique, jeux jouets etc…) a détruit en net 85.000 emplois en dix ans, entre 2009 et 2019 pour être précis, dont 3.800 en 2019. Et ce serait ainsi, selon l’ONG, le "plus grand plan social en cours actuellement en France".



Toutefois, on a vraiment affaire à un genre d’études militantes qui accumulent beaucoup de défauts. D’abord la sacralisation d’une sorte d’économie "belle des champs", avec des petits centres-villes pleins de petits commerces qui disparaissent parce qu’ils ne seraient plus adaptés aux besoins des Français. 42 millions de Français achètent en ligne, 2 sur 3, soit parce que ça leur apporte un service supplémentaire, soit des prix plus bas, soit parfois les deux.

Comparaisons hasardeuses

De plus, il n'est pas pertinent d’opposer les petits commerces et les gros. Aujourd’hui, l’opposition c’est entre les digitalisés, qu’ils soient gros ou petits, et les non-digitalisés. Selon le spécialiste du commerce en ligne, Simplebo, pour plus de 6 petits commerces sur 10, la présence sur internet a permis une augmentation du chiffre d’affaires de plus de 20%. Un chiffre du même ordre de grandeur qu’Amazon. A tel point que la part de marché d’Amazon a reculé de 22% à 19% l’an dernier.

N’est pas pertinente non plus l’opposition entre les villes et les campagnes. Selon la Fevad, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, 45 % des e-commerçants TPME (Petites et Moyennes Entreprises) sont implantés dans des communes de moins de 10.000 habitants, et même 25 % dans des communes de moins de 5.000 habitants.

Dernier paramètre douteux: le périmètre retenu pour évaluer l’emploi, quand on sait que 53% des sites ont créé des emplois en 2021 (sur 177.000) et que Pôle Emploi dit qu’il faut recruter sur 3 ans 540.000 personnes dans la logistique.