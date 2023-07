Le recyclage des meubles progresse, seuls 3% sont encore condamnés à l’enfouissement

Le recyclage des meubles progresse en France, avec désormais 97% qui sont valorisés ou recyclés.

1.5 million de tonnes: c’est le volume de déchets d’ameublement et de literies usagées collecté en France en 2022. Et le plus important, c’est que 97% de ceux-ci ont été valorisés ou recyclés. Une très belle victoire pour cette filière.

Il y a dix ans, 55% des meubles jetés étaient enfouis. Aujourd’hui, seuls 3% de nos vieux meubles sont condamnés à l’enfouissement, 5% sont réparés et réemployés, 48% sont recyclés. Et le reste (44%) est incinéré pour être valorisé en énergie. Par exemple, les cimentiers ont besoin de brûler des matériaux et ils utilisent notre vieux canapé sur lequel le chat a fait ses griffes.

Des progrès permis grâce à un système français unique dans ce secteur. A chaque fois que l’on achète un meuble neuf, on verse quelques euros pour financer le recyclage d’un vieux meuble. C’est ce qu’on appelle l’éco-participation. 277 millions d’euros ont été collectés l’an dernier.

Un seul organisme agréé par les pouvoirs publics, appelé Ecomaison, est en charge de les utiliser et les avancées sont indéniables. Depuis sa création en 2012, les points de collecte se sont considérablement développés. Aujourd’hui, 98% des Français ont une solution de collecte de leurs meubles usagés à moins de 15 km.

La filière vise le zéro déchet

Et grâce à la loi Agec contre le gaspillage, depuis le 1er janvier, tous les professionnels du meuble ont l’obligation de reprendre votre vieux canapé ou cette horrible commode qui trainait dans votre salon. Tous ont droit à une deuxième vie. Ecomaison est ainsi devenu le 1er fournisseur de bois recyclé en France avec quelques 760.000 tonnes traitées l’an dernier.

La filière vise le zéro déchet. C’est l’objectif, grâce à l’innovation. Il y a dix ans, on ne recyclait pas du tout les vieux matelas par exemple. Aujourd’hui, une usine implantée du côté d’Orléans est capable de démanteler les matelas. Les ressorts en acier sont récupérés, la mousse est rénovée, elle redevient vierge et va pouvoir être utilisée dans un canapé flambant neuf par exemple. L’espoir de tout recycler est donc permis.

Et l’ambition ne s’arrête d’ailleurs plus aux meubles puisque depuis l’an dernier, Ecomaison a élargi son activité aux articles de bricolage et de jardin, aux jouets et jeux de plein air, aux produits de décoration textile et aux matériaux de construction.