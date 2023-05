Leroy Merlin: l’ascension express d’Agathe Monpays, nommée directrice générale à 28 ans

Dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré revient sur l’ascension express d’Agathe Monpays, nommée directrice générale de Leroy Merlin à 28 ans.

A 28 ans, Agathe Monpays va devenir directrice générale de Leroy Merlin. On a connu des ministres très jeunes, par exemple Gabriel Attal à 29 ans ou François Baroin à 30 ans tout juste. On est aussi habitué aux députés très jeunes. Ils sont 19 dans l'actuelle assemblée à avoir été élus à moins de 30 ans. En revanche, dans le monde des affaires, la jeunesse reste un handicap pour accéder aux plus hautes responsabilités.

C’est pour cela que la nomination d’Agathe Monpays a surpris. A 28 ans seulement, elle va devenir la directrice générale des 144 magasins de bricolage Leroy Merlin. Elle aura 24.000 salariés sous ses ordres.

Très vite, sur les réseaux sociaux, on aurait appris la véritable raison de cette promotion express. Agathe Monpays serait mariée avec Nicolas Mulliez, héritier de la richissime famille Mulliez, propriétaire d'Auchan et de Leroy Merlin. Ceci explique cela… Sauf que c’est absolument faux. Agathe Monpays n’a aucun lien familial avec le clan Mulliez, elle n’est ni la femme de, ni la fille de… En revanche, elle est bien la mère de, puisqu’elle vient d’avoir un bébé. Il faut toute la malveillance et la misogynie des réseaux sociaux pour lui avoir inventé ce mariage imaginaire et lui faire une fausse réputation de pistonnée.

Deux ans à la tête des magasins en Grèce

Elle ne doit donc son ascension qu’à elle-même. Elle a fait une école de commerce à Lille. Et aussitôt après, elle est rentrée chez Leroy Merlin. À 21 ans, elle décroche un poste de chef de secteur à Valenciennes. A 25 ans, elle est nommée directrice du magasin de Tourcoing. A 26 ans, le groupe l’envoie en Grèce diriger les huit Leroy Merlin du pays. Et moins de deux ans plus tard, elle est rappelée en France pour prendre la direction générale.

Un parcours express, puisqu’elle a gravi tous les échelons en à peine sept ans. Sur LinkedIn, elle aime poster des photos d’elle avec ses collaborateurs. Par exemple, dès qu’un salarié signe un CDI, elle pose avec lui. Sur ces photos, elle a l’air un peu timide, mais on ne peut pas garantir qu’elle le soit…