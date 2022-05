Ligue des champions: le prix des hôtels explose à Paris pour la finale

Supporter son équipe peut coûter cher. Entre le prix des places, qui atteint des records, et celui des hôtels qui est multiplié parfois par cinq par rapport à la normale, les supporters du Real Madrid et de Liverpool ont dû dépenser des petites fortunes pour voir leur équipe en finale de la Ligue des champions ce samedi soir au Stade de France.

C’est une finale qui ravit aussi bien les amateurs de football que les hôteliers parisiens. La finale de la Ligue des champions, entre Liverpool et le Real Madrid, c’est samedi soir au Stade de France.

Sur les terrasses des cafés parisiens, les supporters anglais sont déjà là et donnent de la voix. Certains ont carrément cassé leur tirelire pour être présent au stade. “Le prix des billets, c’est ridicule. J’ai payé ma place 3.000 euros sur le marché noir”, indique ce supporter.

Mais une fois le billet en poche, encore faut-il trouver où dormir. Dans le quartier de la Gare du Nord, où arrive l’Eurostar, le prix de la nuitée est en moyenne multiplié par cinq. Il n’y a presque rien en-dessous de 250 euros la nuit, et même parfois plus de 1.000 euros. Un tarif qui ne passe pas toujours bien chez les supporters.

“Nous, on a réservé nos chambres avant même la demi-finale, juste au cas où Liverpool passait, donc ça va. Mais j’ai des amis qui ont dû débourser des centaines d’euros. Ils profitent des gens qui viennent simplement supporter leur équipe. Ce n’est pas normal”, dénonce cet Anglais.

Rien d’anormal pourtant, répond Franck Delvau, le président de l’Umih Île-de-France.

“Certains ont peut-être, comme on dit, eu le dos de la cuillère un peu lourd, mais c’est l’offre et la demande. Il n’y a plus de chambre donc vous imaginez que l’hôtel où il reste une ou deux chambres, oui les prix ont tendance à augmenter", indique-t-il.