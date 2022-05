"On refuse du travail": après la crise sanitaire, les traiteurs en forte reprise d'activité

Après deux ans de chômage technique, c’est une reprise sur les chapeaux de roues pour les traiteurs. Certains ont retrouvé jusqu'à 94% de leur chiffre d'affaires de 2019.

La crise sanitaire est quasiment derrière nous, les beaux jours sont là, et les fêtes familiales ou les séminaires de travail sont de retour. Pas de temps mort en cuisine pour les traiteurs, la demande est énorme.

"Les deux ans d’inactivité ont généré un report et ce report, on le vit à plein maintenant. Les beaux jours font que chacun y va de son congrès, de sa réception de famille, de son mariage, et de fait, on est plein jusqu’à fin août. On refuse du travail", confesse Sylvère Démoulin, directeur d'une entreprise toulousaine.