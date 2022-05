Pont de l'Ascension: les réservations d'hôtels explosent dans la baie de Somme

La Somme attire beaucoup de monde cette année pour ce week-end de quatre jours de l'Ascension. Par rapport à 2019, les réservations ont progressé de 176.7%.

C'est le week-end de l'Ascension... et les Français veulent en profiter ! Bison futé annonce un jeudi rouge, dans le sens des départs. Ce sont douze millions de Français qui ont pris le pont de l'Ascension. Selon une étude de PAP vacances, les demandes de réservations pour le Pont de l’Ascension progressent de 17% par rapport à 2019. Le bord de mer reste une destination largement privilégiée pour ce week-end prolongé, avec 77,9% des réservations, devançant largement la campagne avec 13,4%. Et notamment la baie de Somme.

Mallory, qui vient de Lille avec son compagnon et ses deux jeunes enfants, a choisi la Somme pour éviter la chaleur.

"Être au bord de la mer, profiter de l’air iodé... C’était pour les enfants, que ce soit plus facile à supporter. Ma fille a hâte d’aller voir les phoques”, indique-t-elle.

Pas de phoques ce jour-là, mais des moutons qui broutent les pieds dans le fleuve. Alvina et ses amies les photographient. Elles sont venues de Boulogne-sur-Mer. "On avait très peu de temps donc descendre dans le Sud, ce n’était pas possible, et là, c’était idéal. Le dépaysement proche de chez”, assurent-elles.

176% de réservations en plus par rapport à 2021

Casque jaune fluo sur la tête, Claude remet ses lunettes de soleil. La Somme, c’est le rêve de tout cycliste pour ce Rémois. “On est venu spécialement faire du vélo dans la baie de Somme. Les paysages sont merveilleux, il y a toute la faune et surtout toutes les voies vertes”, détaille-t-il.

Cette année, le département a la cote pour l’ascension: 176% de réservations d’hôtel par rapport à 2021. Un boom de fréquentation qui inquiète un peu le premier adjoint au maire de Saint-Valery-sur-Somme, Stéphane Haussoulier.

“On est sur des espaces naturels extrêmement fragiles. Il faut espérer qu’il n’y ait pas non plus trop de monde. Moi ce que je vois, ce sont les milliers d’emplois liés au tourisme, donc c’est le paradis pour les restaurateurs et les hôteliers”, indique-t-il.

Mercredi soir, les hôtels de Saint-Valery-sur-Somme était déjà presque tous complets pour le week-end.