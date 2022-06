Paris en tête, devant les écolos: le classement des villes où le stationnement est le plus cher

La ville où le stationnement coûte le plus cher, c'est Paris. Une heure de stationnement dans ses rues coûte en moyenne 5 euros. Grenoble arrive en deuxième position et Bordeaux en troisième.

Le coût moyen d’une heure de stationnement à Paris est de cinq euros, selon le classement établi par Zenpark, spécialiste français du parking partagé. Le classement des villes où ça coûte le plus cher de stationner est ensuite un peu plus ouvert.

C’est Grenoble qui arrive en deuxième position avec 2,50 euros l’heure de stationnement, puis Bordeaux (2,15 euros), Nantes (1,90), Lille (1,70), puis Rennes Lyon, Marseille, Strasbourg et Montpellier entre 1,55 et 1,30 euros. Ce sont donc les villes dirigées par les écologistes qui sont les plus chères.

Les PV de stationnement fixés par les municipalités

Se garer en extérieur, c’est aussi courir le risque de prendre un PV. Si on ne paye pas ou si on dépasse la durée de stationnement pour laquelle on a payé, on s’expose à une amende, le forfait de post-stationnement (FPS). Il est fixé depuis 2018 par chaque municipalité.

Là encore, Paris est la ville la plus chère avec un FPS à 75 euros. Les villes qui suivent sont Lyon (60€), Juvisy-sur-Orge (50€), Saint-Etienne et Mulhouse (40€), Neuilly-sur-Seine (35€) et Évry (30€).

A contrario, les villes les moins chères selon le montant du FPS sont Castres (10€), Créteil (15€), Marseille (17€), Rambouillet (20€) et enfin Nice (25€).