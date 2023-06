Petit-déjeuner: le lait plaît de moins en moins aux Français

La consommation de lait liquide reprend sa baisse en France, après un sursaut pendant les confinements dus au Covid.

Les Français avaient retrouvé le goût du lait lorsqu'ils avaient été confinés en 2020, mais la parenthèse s'est vite refermée. La consommation de lait liquide a diminué de 3,9% en volume en 2022, à 2,65 milliards de litres, après avoir déjà chuté de 5,6% l'année précédente, selon les derniers chiffres de l'interprofession Syndilait. Reprenant la tendance à la baisse à l’oeuvre depuis plusieurs décennies.

Le lait liquide est surtout, et presque exclusivement, bu à domicile lors du petit-déjeuner ou utilisé comme ingrédient en cuisine. Or, sa consommation souffre d'une désaffection d'une partie des Français pour le premier repas de la journée (montée des idées anti-lait) et du manque de temps pour préparer soi-même ses repas, à l'inverse des temps confinés en 2020.

La concurrence d’autres boissons matinales

Et il y a de plus en plus de concurrence. Le lait est effectivement concurrencé par d'autres boissons matinales, notamment le jus d'orange. Si 61% des adolescents buvaient du lait au petit-déjeuner en 2016, ils ne sont plus que 50% aujourd’hui.

Certains laits spécifiques ont néanmoins les faveurs des Français et inversent la tendance. Le lait UHT délactosé a ainsi vu ses ventes grimper de 3,3% en volume en 2022 par rapport à 2021.

Le lait liquide ne représentait que 12,6% de l'ensemble des produits laitiers vendus en grande distribution en 2022. Heureusement, on se venge sur le fromage (+30% depuis 2009).