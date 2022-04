Pour la première fois, les dépenses militaires mondiales dépassent 2000 milliards de dollars

C'est une année historique pour les dépenses militaires mondiales. Pour la première fois, elles dépassent les 2000 milliards de dollars annuels.

Les dépenses militaires mondiales ont augmenté de 0,7 % en 2021, pour atteindre 2113 milliards de dollars. C'est la première fois que ces dépenses dépassent les 2000 milliards de dollars, après sept années consécutives de hausse. C’est ce que montre le dernier rapport de l’International Peace Research Institute de Stockholm (Sipri) sur les dépenses militaires dans le monde.



Au regard de ces chiffres, le réarmement mondial est impressionnant. Les Américains sont en tête des dépenses, à 801 milliards de dollars en 2021, avec un effort considérable dans la R&D (+25%).

La plus forte augmentation depuis 1972 pour le Japon

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine semblait écrit: les dépenses militaires ont augmenté de 2,9 % en 2021, à 65,9 milliards de dollars. Pour faire face à la Russie, l’Ukraine a augmenté ses dépenses militaires de 72% depuis l'annexion de la Crimée en 2014.

Dans le Pacifique, la présence de plus en plus affirmée de Pékin dans et à proximité des mers de Chine (hausse sans interruption pour la 27ème année) est devenue le principal motif de hausse des dépenses militaires de l’Australie et le Japon (plus forte augmentation annuelle depuis 1972).

Et que fait l’Europe ?

Le sentiment d'insécurité des Européens, qui s'est accru avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, commençait à apparaitre dès l'an dernier. Avec un montant de 68,4 milliards de dollars, le Royaume-Uni est en tête de l'Europe. Il est suivi par la France et l'Allemagne qui toutes deux ont consacré 56 milliards de dollars à leurs armées en 2021. Et d'ailleurs, l'Allemagne va doubler cette année son budget.