Pourquoi le prix de la viande va continuer à augmenter

La viande est le produit qui augmente le plus ce mois-ci, avec une hausse de 5,2% en un mois.

Le prix de la viande a fortement augmenté ce mois-ci. Une hausse de 5,23% en un mois, tandis que l'inflation continue de grimper. Et manger de la viande devrait coûter de plus en plus cher selon Jean-François Guilhard, président de la Confédération française de la boucherie-charcuterie-traiteurs.

"Le prix de la viande a augmenté et va encore continuer à augmenter pendant plusieurs mois car en France, nous sommes en baisse de production. Nous perdons 2% de production par an", a-t-il expliqué dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, estimant que la hausse pourrait atteindre jusqu'à 10%.

"Nous sommes arrivés à un moment clé où il faut rémunérer les éleveurs"

La raison? Une baisse de la production, notamment. "La rémunération moyenne d'un éleveur est entre 10.000 et 12.000 euros par an, c'est très léger. La baisse de production est liée au fait que certains éleveurs arrêtent leur activité car ils ne sont pas suffisamment rémunérés. Nous sommes arrivés à un moment clé où il faut rémunérer les éleveurs", a souligné Jean-François Guilhard.

Il évoque aussi l'augmentation générale des prix: "Il y a en parallèle l'augmentation des prix de l'énergie, du fioul pour les tracteurs, l'alimentation. Les deux combinés font que ça fait une augmentation importante".

Pour les consommateurs, pas d'autre solution que d'accepter cette hausse de prix, estime-t-il: "Les hausses de prix sont nécessaires pour pérenniser notre élevage en France, avoir un élevage de qualité et être auto-suffisant. La filière, c'est 60.000 personnes, ce n'est pas anodin".