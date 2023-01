Pourquoi les ventes de smartphones sont au plus bas depuis dix ans

Les ventes de smartphones ont chuté de 17% sur un an au dernier trimestre 2022. Un plus bas depuis dix ans qui reflète bien la tendance sur toute l'année 2022, entre inflation et pénuries de composants.

Au cours des trois derniers mois de 2022, les ventes de téléphones mobiles ont chuté de 17% par rapport au dernier trimestre 2021. Avec seulement 300 millions de téléphones écoulés, c’est le pire trimestre depuis dix ans.

Ce trimestre est un peu dans la même veine que le reste de l'année 2022. Les chiffres du cabinet d'analyse Canalys recense 1,2 milliard de livraisons de smartphones l’an dernier. Soit une baisse de 11% par rapport à 2021. En revanche, le marché progresse en valeur, poussé par des exemplaires de plus en plus chers.

L'inflation en cause

Cet effondrement des ventes s'explique par l’environnement économique compliqué, marqué par l’emballement de l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat. Le circuit de distribution est donc très prudent en ce qui concerne l’acquisition de nouveaux stocks, ce qui a contribué à la faiblesse des livraisons au quatrième trimestre.

Les difficultés d’approvisionnement en composants n’ont pas disparu, et puis la durée d’utilisation des smartphones s’allonge. Aujourd’hui, les Français gardent leur téléphone pendant environ trois ans. Côté fabricant, Samsung reste la marque la plus plébiscitée sur l’ensemble de l’année. Le fabricant s’est accaparé 22% des ventes en 2022, devant Apple (19%) et Xiaomi (13%).