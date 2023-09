Prix alimentaires: la "shrinkflation" dans le viseur du gouvernement

Bruno Le Maire veut une obligation légale pour les industriels d'indiquer le changement de contenu lorsqu'il a baissé et que le prix reste le même. Cette pratique, appelée la "shrinkflation", est une pratique commerciale légale.

Le gouvernement s'active pour faire baisser les prix des produits alimentaires. Après avoir reçu les distributeurs et industriels ces deux derniers jours, Bruno Le Maire a annoncé ce jeudi sur France 2 que les prix de 5.000 produits vont baisser ou au moins cesser d'augmenter.

Le ministre de l'Économie va aussi avancer les négociations commerciales entre les industriels et la grande distribution. Avec un objectif, "une baisse des tarifs dès janvier 2024". Des annonces alors que les produits alimentaires ont bondi de plus 11,1% sur un an en août.

Autre annonce du ministre de Bruno le Maire, la fin de la "shrinkflation". Cette pratique marketing autorisée par la loi, consiste à réduire la taille d'un produit tout en conservant ou en augmentant son prix de vente au litre ou au kilo.

Il y aura désormais obligation légale pour les industriels, indique le ministre de l'Économie, de faire figurer le changement de contenu lorsqu'il a baissé et que le prix reste le même. L'association Foodwatch s'en réjouit. Elle dénonce depuis un an cette pratique qui induit en erreur le consommateur.

“C’est une victoire parce que c’est une pratique imperceptible qui joue avec le portefeuille des consommateurs en période d’inflation”, indique Audrey Morice, chargée de campagnes chez Foodwatch.

Une enquête sur cette pratique commerciale ouverte

Mais l'association demande à ce que le consommateur en soit bien informé.

“C’est-à-dire que les industriels soient obligés d’afficher ces changements en face avant de l’emballage, dans une durée minimum de trois mois, pour que les consommateurs et consommatrices aient le temps d’en prendre connaissance. Et que ce soit à la fois en rayon et sur les sites de ventes en ligne”, appuie-t-elle.

Pas d'échéance fixée pour cette obligation de transparence. Mais il faudra encore attendre. Sur demande du gouvernement, le Conseil national de la consommation enquête sur cette pratique commerciale. Une enquête qui s'achèvera au plus tard le 31 mars 2024.