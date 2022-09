Qui va toucher le chèque énergie exceptionnel promis par le gouvernement?

Le gouvernement a annoncé la mise en place d'un "chèque énergie exceptionnel" pour 12 millions de foyers, pour l'hiver 2023. Il s'agit de deux fois plus de bénéficiaires qu'à présent.

Le gouvernement a annoncé mercredi le versement d'ici à la fin de l'année 2022 de "chèques énergie exceptionnels" de 100 à 200 euros, selon les revenus, pour aider 12 millions de foyers modestes à faire face à la hausse de 15% des prix du gaz et de l'électricité prévue en 2023, soit deux fois plus de bénéficiaires que jusqu'à présent.

La Première ministre, Elisabeth Borne, n'a pas annoncé de barème précis mais selon ses propos en conférence de presse, ce mercredi, une mère seule au Smic avec deux enfants recevra 200 euros tandis qu'un couple avec deux enfants touchant 3.000 euros nets pour le foyer bénéficiera de 100 euros.

Ces chèques exceptionnels s'ajouteront aux "chèques énergie" habituels et annuels, versés depuis 2018 aux foyers modestes. Un premier chèque exceptionnel, d'un montant de 100 euros, avait déjà été versé en décembre 2021 pour faire face à la hausse des prix de l'énergie depuis la reprise post-Covid. L'édition 2022 entend répondre à la flambée de ces prix depuis le déclenchement des hostilités en Ukraine.

Pas de démarche à faire pour le recevoir

Les bénéficiaires reçoivent le chèque énergie habituel une fois par an au domicile, vers le printemps, mais ils peuvent également choisir de le "pré-affecter" directement à leur fournisseur d'énergie. Les personnes éligibles n'ont aucune démarche à faire pour le recevoir. Le chèque énergie est également utilisable pour les résidents de logements-foyers conventionnés, d'EHPAD, d'EHPA, de résidences autonomie, d'établissements ou d'unités de soins de longue durée (ESLD, USLD).

Cette aide matérielle permet de payer des factures pour tout type d'énergie - gaz, électricité, mais aussi fioul, chauffage au bois - et de couvrir certaines dépenses liées à la rénovation énergétique. Le montant du chèque régulier varie de 48 euros à 277 euros par an, soit en moyenne 150 euros. Il est attribué en fonction du revenu fiscal de référence du foyer et de la composition du foyer.

Le gouvernement travaille par ailleurs à une aide qui pourrait aller "de 100 à 200 euros" et serait versée à partir de novembre à la moitié environ des Français qui se chauffent au fioul, a indiqué jeudi le ministre des Comptes publics Gabriel Attal. Elle concernerait 1,4 million de Français modestes et serait cumulable avec le chèque énergie, soit "pour les ménages les plus modestes, jusqu'à 400 euros d'aides exceptionnelles cet hiver pour remplir sa cuve" explique le ministre.