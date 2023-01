Réforme des retraites: "Il y aura une forte mobilisation", prévient Frédéric Souillot de FO

Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière, était l'invité de RMC ce mardi matin à l'aube d'une semaine tendue sur le front de la réforme des retraites.

Dernier round de négociations en vue de la réforme des retraites. La Première ministre Elisabeth Borne reçoit ce mardi et mercredi les organisations syndicales pour discuter du projet de l'exécutif.

Ces échanges "permettront de poursuivre le dialogue initié le 5 octobre dernier dans le cadre des trois cycles de concertation et de finaliser le projet de réforme", précisent les services de la cheffe du gouvernement.

"Si on nous parle de recul de l’âge de départ..."

Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière, donne le ton ce mardi d'une possible forte contestation contre cette réforme des retraites. Il rencontre le gouvernement ce mardi soir à 19h et prévient déjà ses interlocuteurs ce mardi matin sur RMC.

"Si on parle de salariés entre 55 et 64 ans, de pénibilité, de carrières longues, d’emploi, de formation… on va arriver à tomber d'accord. Si on nous parle de recul de l’âge de départ ou allongement de la durée de cotisation ça va coincer", prévient-il.





Se dirige-t-on alors vers une mobilisation générale réunissant tous les syndicats ? Frédéric Souillot temporise concédant qu’on ne "sait pas" encore exactement ce que contient le projet de réforme, mais ne ferme pas la porte à des manifestations.

"On se réunira pour dire où et quand. Mais il y aura une mobilisation et une forte mobilisation. En plus de l'ensemble des organisations syndicales, une majorité des Français sont contre un recul de l'âge de départ. Si on gouverne contre son pays, contre les citoyens et contre les organisations syndicales… Ca ne marchera pas", conclut-il.